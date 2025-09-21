Kupiansk, nod feroviar ucrainean în regiunea Harkov, ameninţat să fie capturat de ruşi / În zonă sunt în desfășurare lupte

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Înaintarea forţelor ruse spre Kupiansk suscită îngrijorări în Ucraina cu privire la soarta acestui important centru logistic situat în partea de est a regiunii Harkov, unde sunt în desfăşurare lupte, relatează duminică agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aproximativ 1.700 de locuitori au rămas în zonă – unde peste 55.000 de oameni locuiau înainte de invazie – în timp ce unităţile ruseşti de infanterie cu ajutorul dronelor kamikaze încearcă să-şi extindă zona de control în nordul oraşului şi să taie ruta de aprovizionare dinspre vest.

Mulţi localnici încearcă în continuare să plece, dar evacuarea a devenit aproape imposibilă din cauza dronelor ruseşti, a explicat pentru EFE Mikola Polianski, un voluntar civil care ajută la evacuare.

„Civilii mor sub bombardamentele ruseşti. Cadavrele zac zile întregi lângă casele lor înainte de a fi îngropate, deoarece serviciile de urgenţă nu mai pot opera acolo”, a spus el.

Kupiansk şi localitatea vecină Kupiansk-Uzlovoi, care au fost eliberate în timpul contraofensivei ucrainene în toamna anului 2022, sunt de mult timp ţinta „strategică” a ofensivei ruse în est, potrivit armatei ucrainene.

Cucerirea acestei zone, situată la intersecţia unor importante căi ferate, ar oferi Rusiei mijloacele necesare pentru a-şi transporta mai rapid armele şi muniţiile şi pentru a creşte presiunea asupra restului regiunii Harkov, în vest, şi Donbas, în sud.

Situaţia s-a deteriorat semnificativ pentru forţele ucrainene în ultimele săptămâni, întrucât tot mai mulţi soldaţi ruşi au reuşit să traverseze râul Oskil, o barieră defensivă naturală esenţială.

Grupuri mici de soldaţi ruşi, adesea îmbrăcaţi în civil, intră în oraş dinspre nord şi nord-vest, a declarat duminică pentru televiziunea ucraineană Viktor Tregubov, purtătorul de cuvânt al grupului de trupe Dnipro.

„De obicei sunt grupuri mici, formate din două până la cinci persoane, dar pot fi şi mai multe. Profită de numărul lor pentru a trece de poziţiile ucrainene şi a ocupa unele clădiri”, a explicat Tregubov.

Potrivit acestuia, soldaţii ruşi nu mai pot intra în oraş prin marile conducte de gaze, pe care le-au folosit pentru a evita detectarea de către dronele ucrainene.

Ucraina atacă punctele de trecere a râului Oskil, împiedicând forţele ruse să aducă vehicule blindate în oraş, a declarat analistul militar Kostiantin Maşoveţ pentru Grupul de Rezistenţă Informaţională.

Ruşii suferă în prezent pierderi mari şi nu pot evacua răniţii, adaugă Polianski pentru EFE.

Cu toate acestea, mulţi dintre ei au pătruns deja în oraş şi folosesc subsolurile clădirilor civile ca adăpost, încercând să avanseze spre centrul oraşului Kupiansk. „Operatorii lor de drone se află şi ei în interiorul oraşului”, a subliniat voluntarul.

În acest moment, forţele ruse se concentrează la periferia nordică a oraşului Kupiansk, potrivit hărţii câmpului de luptă furnizate de platforma analitică ucraineană DeepState.

„Credem că ruşii vor fi distruşi acolo”, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat că în zonă se află „unităţi puternice” ale Ucrainei pentru a lupta împotriva a ceea ce el a numit „grupuri de sabotori” din Rusia.

Cu toate acestea, prezenţa rusă în Kupiansk are drept cauză eşecul de a organiza apărarea oraşului, potrivit unui blogger militar cu 175.000 de abonaţi, cunoscut sub numele de „Alex”, unul dintre cei mai vocali critici ai autorităţilor.

Kupiansk nu are multe clădiri rezidenţiale mari sau fabrici care ar putea servi drept poziţii defensive solide pentru trupele ucrainene, recunoaşte Polianski, dar el consideră că dacă vor fi trimise rezerve solide în zonă, avansul rusesc ar putea fi încă oprit.