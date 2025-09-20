G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Hamilton, din nou mai rapid decât coechipierul Leclerc: Rezultatele complete din antrenamentele…

Monopostul de Formula 1 al celor de la Scuderia Ferrari pe circuit.
Monopostul Ferrari / Sursa foto: captură YouTube

Hamilton, din nou mai rapid decât coechipierul Leclerc: Rezultatele complete din antrenamentele de F1 de sâmbătă de la Baku

Sportz20 Sep • 111 vizualizări 0 comentarii

După ce a fost cel mai rapid în antrenamentele libere cu numărul doi de la Baku, Lewis Hamilton a avut al patrulea timp în sesiunea a treia de sâmbătă (FP3), contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan. Cel mai rapid înainte de calificări a fost Lando Norris (McLaren), pilotul britanic fiind urmat de Max Verstappen (RedBull Racing) și Oscar Piastri (liderul ierarhiei mondiale).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cel mai rapid vineri seara în FP2, Hamilton a bifat sâmbătă un loc patru în FP3, la o diferența de 0.276 secunde în urma lui Norris.

Lando a oprit cronometrul la 1:41.223, britanicul fiind urmat de Max Verstappen (o întârziere de 0.222 secunde). Al treilea a fost Oscar Piastri (McLaren – la 0.254 secunde în urma coechipierului Norris).

În TOP 10 au mai intrat următorii piloți: Kimi Antonelli (Mercedes), George Russell (Mercedes), Alexander Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) și Charles Leclerc (Ferrari).

Interesant este faptul că Hamilton a fost mai rapid decât coechipierul Leclerc în ultimele două sesiuni de antrenamente libere din Baku.

Baku, antrenamente 3 (FP3), clasament final

Sâmbătă, 20 septembrie

  • Calificări / 15:00 – 16:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 21 septembrie

  • Cursa / De la ora 14:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Clasamentul piloților din Formula 1 înainte de MP din Azerbaidjan

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 293
3 Max Verstappen (RedBull) 230
4 George Russell (Mercedes) 194
5 Charles Leclerc (Ferrari) 163
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117
7 Alexander Albon (Williams) 70
8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
13 Esteban Ocon (Haas) 28
14 Pierre Gasly (Alpine) 20
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20
16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
17 Oliver Bearman (Haas) 16
18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16
19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte
2 Ferrari 280
3 Mercedes 260
4 RedBull Racing 239
5 Williams 86
6 Aston Martin 62
7 Racing Bulls 61
8 Kick Sauber 55
9 Haas 44
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.