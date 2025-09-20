VIDEO Ferrari renaște la Baku datorită descoperirii lui Hamilton la frânare

Ferrari a impresionat în antrenamentele cu numărul doi de la Baku, contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan. Piloții Scuderiei au fost cei mai rapizi, iar Lewis Hamilton a avut cea mai bună zi de vineri de la sosirea la Ferrari.

Lewis a fost primul în FP2 (antrenamentele libere cu numărul doi), iar mai apoi a dezvăluit presei care a fost secretul evoluției peste așteptări a piloților Scuderiei.

Septuplul campion mondial a precizat că secretul progresului a fost o descoperire la frânare, zonă unde a avut probleme constante în prima parte a campaniei.

Hamilton a început ziua de vineri cu un accident: a lovit zidul în FP1, dar a revenit spectaculos în FP2.

După ce a operat câteva ajustări la setările monopostului SF-25, Lewis a bifat primul loc în antrenamentele cu numărul doi.

Lewis a mărturisit că a simțit pentru prima dată încredere totală la frânare, ceea ce i-a permis să folosească din plin potențialul monopostului Ferrari.

„La început a fost un mic dezastru. Pe acest circuit trebuie să ai mega încredere în frâne, iar eu am avut dificultăți.

Dar în FP2 am făcut câteva schimbări și frânele au funcționat perfect. Asta mi-a adus câștiguri mari la intrările în viraje”, a spus Hamilton după sesiune.

„Sunt foarte fericit să văd progresul. Începem să mergem în direcția bună ca echipă. Sunt recunoscător pentru răbdarea tuturor – de la mecanici până la fanii Scuderiei. Energia lor ne împinge înainte”, a mai adăugat britanicul, citat de f1technical.net.

Ferrari a arătat în FP2 un ritm solid în simulările de calificare, dar în același timp și consistență în stinturile lungi.

Rămâne de văzut cum se va comporta monopostul SF-25 în calificările de sâmbătă.

Lewis Hamilton was fastest on Friday 💪#F1 #AzerbaijanGP | Watch his full lap ⤵️ pic.twitter.com/K3oK4Jgx8Q — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Rezultatele complete din FP2

FP2 CLASSIFICATION Ferrari finish 1-2 💪

Mercedes third and fourth 👏👏

Ollie Bearman P5 👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/bM6NfZcXER — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Sâmbătă, 20 septembrie

Antrenamente 3 / 11:30 – 12:30 / Antena Play direct

Calificări / 15:00 – 16:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 21 septembrie

Cursa / De la ora 14:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Clasamentul piloților din Formula 1 înainte de MP din Azerbaidjan

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1