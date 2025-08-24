Apel către Benjamin Netanyahu pentru formarea unui guvern care să permită eliberarea ostaticilor din Gaza

Benny Gantz, liderul unui partid de opoziţie din Israel, a lansat un apel către premierul Benjamin Netanyahu şi alţi doi lideri ai opoziţiei pentru a forma un guvern temporar care să permită eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza, îndepărtând extrema dreaptă de la putere, transmite News.ro.

De la plecarea din coaliţia sa, în iulie, a partidelor ultraortodoxe, premierul nu mai are majoritate absolută în Parlament şi depinde de aliaţii săi de extremă dreapta, care refuză orice acord de eliberare a ostaticilor cu Hamas şi pledează pentru continuarea războiului până la distrugerea mişcării islamiste palestiniene din Fâşia Gaza.

„Fac apel la Netanyahu, Yaïr Lapid şi Avigdor Lieberman. Este timpul să formăm un guvern pentru răscumpărarea prizonierilor”, a declarat Benny Gantz, liderul partidului Uniunea Naţională (centru-dreapta), referindu-se la eliberarea celor aproximativ 50 de ostatici, vii sau morţi, care sunt încă deţinuţi în Fâşia Gaza.

Manifestaţii la Tel Aviv

Yaïr Lapid, liderul principalului partid de opoziţie, Yesh Atid (centru), are 24 de deputaţi în Knesset. Lieberman, liderul partidului naţionalist Israel Beiteinu, are 8 deputaţi, la fel ca Gantz. Împreună cu cei 32 de deputaţi ai partidului lui Netanyahu, Likud (dreapta), aceste trei partide ar putea forma o coaliţie cu o majoritate de 72 de locuri (din 120) în Parlament. „Datoria statului nostru este în primul rând de a salva vieţile evreilor şi ale tuturor cetăţenilor. Fiecare ostatic în pericol de moarte ar putea fi fiul nostru, fiul vostru”, a adăugat Gantz în cadrul unei conferinţe de presă.

În acelaşi timp, zeci de mii de israelieni au manifestat, ca în fiecare sâmbătă seara, la Tel Aviv, în sprijinul ostaticilor şi pentru a cere guvernului încetarea războiului declanşat la 7 octombrie 2023 de Hamas şi un acord care să permită eliberarea lor.

Luni, Hamas a dat acordul pentru un proiect de acord care, potrivit surselor palestiniene, prevede o armistiţiu de 60 de zile în care ostaticii, răpiţi pe 7 octombrie şi încă ţinuţi captivi în Gaza, ar fi eliberaţi în două etape în schimbul eliberării a sute de prizonieri palestinieni.

Joi seara, Netanyahu a anunţat că a ordonat „negocieri imediate” în vederea „eliberării tuturor ostaticilor şi a încetării războiului în condiţii acceptabile pentru Israel”, fără a face referire la propunerea mediatorilor (Egipt, Statele Unite şi Qatar) aprobată de mişcarea islamistă. Cu toate acestea, guvernul israelian trebuie să confirme încă trimiterea unei delegaţii de negociatori pentru un nou ciclu de discuţii într-un loc care nu a fost încă precizat de mediatori.