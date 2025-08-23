62 de proiecte comune de cercetare, în valoare de 10 milioane de euro, lansate la Chişinău de ministrul David şi omologul moldovean

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, şi omologul său din Republica Moldova, Dan Perciun, au lansat sâmbătă, la Chişinău, un număr de 62 de proiecte comune de cercetare, bazate pe colaborări ale unor cercetători din cele două ţări, valoarea totală a acestora fiind de 10 milioane de euro, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Contextul a fost prilejuit de Forumul Cercetătorilor, în cadrul căruia au fost anunţate 62 de proiecte de cercetare complexe, care implică colaborări între cercetătorii din România şi cei din Republica Moldova. Acestea se adaugă astfel celor 38 de proiecte aflate deja în derulare”, precizează un comunicat de presă transmis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării de la Bucureşti. Celelalte 38 de proiecte comune au fost lansate în 2023 şi acum se află în desfăşurare.

De asemenea, şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării de la Chişinău a transmis, într-un comunicat de presă, că sâmbătă cercetătorii din Republica Moldova şi România care au participat în cadrul competiţiei „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” rezultatele celui de-al doilea apel de proiecte al competiţiei, în cadrul Forumului Cercetătorilor, eveniment desfăşurat sub genericul „Împreună mai puternici în Spaţiul European al Cercetării”.

„Bugetul alocat este de 10 milioane euro, dintre care 8 milioane euro finanţare din partea României şi 2 milioane euro finanţare din partea Republicii Moldova”, precizează comunicatul ministerului de la Chişinău.

„Este o iniţiativă foarte importantă pentru sistemul nostru de cercetare – crearea acestor echipe mixte şi a acestor colaborări între ţările noastre. O dovadă a colaborării tot mai strânse pe sectorul cercetării şi un rezultat palpabil pentru cercetătorii din Republica Moldova, care asigură accesul la infrastructura de cercetare din România şi şanse mai mari de accesare, la fel împreună, a proiectelor europene de cercetare. Aceasta fiind ambiţia noastră – să deschidem finanţarea europeană pentru cercetătorii de la noi din ţară, iar aceste proiecte bilaterale sunt o bună ocazie pentru a ne creşte capacităţile şi a dezvolta parteneriate”, a afirmat ministrul Dan Perciun, într-o declaraţie de presă susţinută împreună cu ministrul Daniel David.

Ministrul moldovean a mulţumit României pentru desfăşurarea acestor 100 de proiecte comune în domeniul cercetării, dar şi pentru celelalte forme de sprijin ale României pentru educaţia în limba română din ţara sa. Dan Perciun a menţionat în acest sens programul pentru pregătirea profesorilor care predau limba română în şcoli de limba rusă din ţara vecină, accesul la lecţiile online din cadrul bibliotecii EduLib, microbuzele de transport şcolar oferite pentru şcolile din mediul rural, dar şi ajutorul financiar de 4 milioane de euro pentru un cămin studenţesc de la Cahul.

„Proiectele pe care le lansăm sunt proiecte de cercetare complexe care acoperă domenii diferite: sănătate, cultură, climă, hrană, bioeconomie, energie adică lucruri şi probleme cu care ne confruntăm şi cărora încercăm să le căutăm soluţii. Dacă lucrăm împreună, punem competenţele împreună, reuşim să găsim soluţii mai inovative cu care reuşim să progresăm în acest proces”, a afirmat şi ministrul Daniel David, care a efectuat vineri şi sâmbătă o a doua sa vizită oficială la Chişinău, după cea din iunie 2025.

Scopul acestei competiţii este de a dezvolta relaţiile de colaborare între cercetătorii din Republica Moldova şi România prin finanţarea de proiecte complexe de cercetare comune bilaterale. Pentru cercetătorii din Republica Moldova aceste proiecte bilaterale reprezintă o oportunitate de integrare în reţelele ştiinţifice internaţionale la care România este deja parte, dar şi de creştere a numărului de aplicaţii comune în programele europene, precum Orizont Europa.

În total, în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte au fost depuse 290 propuneri de proiecte, dintre care 283 au fost declarate eligibile. Proiectele câştigătoare acoperă domenii ştiinţifice precum digitalizare, industrie şi spaţiu; climă, energie şi mobilitate; hrană, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură şi mediu; sănătate; cultură, creativitate şi societate incluzivă; securitate civilă pentru societate.

Ministrul Daniel David a fost însoţit în vizita la Chişinău de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, şi de directorul UEFISCDI, Adrian Curaj.