VIDEO Leclerc, în pericol de penalizare după o fază ciudată petrecută pe linia boxelor în Singapore
Un incident bizar a avut loc pe durata antrenamentului cu numărul doi de la Singapore, contând pentru Marele Premiu de Formula 1. Charles Leclerc nu s-a asigurat în momentul în care a ieșit din boxa Ferrari și l-a lovit pe Lando Norris.
Norris era deja pe culoarul care duce spre ieșirea de pe linia boxelor în momentul în care monopostul lui Leclerc a ieșit din zona garajului Ferrari și l-a lovit pe pilotul celor de la McLaren.
Totul s-a întâmplat la scurt timp după reluarea sesiunii de FP2, una suspendată anterior cu steag roșu după ce Liam Lawson a avut un accident.
Norris a încercat să evite coliziunea, dar spațiul prea îngust nu i-a permis până la urmă acest lucru.
Inginerii de la Ferrari au intervenit și i-au ajutat pe rivalii de la McLaren să readucă monopostul lui Norris în garajul echipei de la Woking.
Aripa față a monopostului MCL-39 a fost schimbată.
FIA a confirmat că a deschis o anchetă și că dacă va fi găsit vinovat Charles Leclerc riscă o penalizare pe grilă pentru cursa de duminică de pe „Marina Bay”.
Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025
Vineri, 3 octombrie
- Antrenamente 1 / Cel mai rapid – Fernando Alonso
- Antrenamente 2/ Cel mai rapid – Oscar Piastri
Sâmbătă, 4 octombrie
- Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
- Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
Duminică, 5 octombrie
- Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct
Marina Bay Circuit
- Primul Grand Prix găzduit: 2008
- Lungime circuit: 4.927 km
- Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)
- Numărul de tururi: 62
- Distanță totală: 306.28 km
- Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486).
Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku
1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 299
3 Max Verstappen (RedBull) 255
4 George Russel (Mercedes) 212
5 Charles Leclerc (Ferrari) 165
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78
8 Alexander Albon (Williams) 70
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Carlos Sainz (Williams) 31
13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Pierre Gasly (Alpine) 20
17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
19 Oliver Bearman (Haas) 16
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 623 puncte
2 Mercedes 290
3 Ferrari 286
4 RedBull Racing 272
5 Williams 101
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 62
8 Kick Sauber 55
9 Haas 44
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
