G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Piastri îl ironizează pe Hamilton la Singapore: „Ferrari va inventa oglinzile…

Lewis Hamilton în echipamentul roșu al Scuderiei Ferrari pe un circuit de Formula 1
Lewis Hamilton / Sursa foto: Jun QIAN / Alamy / Profimedia

VIDEO Piastri îl ironizează pe Hamilton la Singapore: „Ferrari va inventa oglinzile într-o zi, sper”

Sportz3 Oct • 206 vizualizări 0 comentarii

Oscar Piastri a lansat o ironie la adresa lui Lewis Hamilton (40 de ani) după un incident care a avut loc în timpul primului antrenament liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Singapore.

Deranjat de faptul că multiplul campion mondial l-a blocat chiar înainte de virajul 1, într-un plin tur rapid al australianului, Piastri (24 de ani) a avut o reacție care a combinat frustrarea cu ironia.

Liderul ierarhiei piloților din F1 nutrește speranța că „Ferrari va inventa oglinzile într-o zi, sper”.

Ironia de pe radio a lui Piastri a strârnit rumoare în paddock.

Jenson Button (campion mondial în F1 în 2009 și fost coechipier al lui Hamilton la McLaren) a încercat să tempereze puțin spiritele.

„Hamilton trebuia să tragă spre interior după ce și-a terminat turul, dar Piastri tot avea un culoar liber în virajul 1”, a precizat Button.

Momentul în care Hamilton „îi blochează” culoarul ideal lui Piastri 

Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025

Vineri, 3 octombrie

  • Antrenamente 1 / Cel mai rapid – Fernando Alonso
  • Antrenamente 2/ 16:00 – 17:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 4 octombrie

  • Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
  • Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 5 octombrie

  • Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Marina Bay Circuit

  • Primul Grand Prix găzduit: 2008
  • Lungime circuit: 4.927 km
  • Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)
  • Numărul de tururi: 62
  • Distanță totală: 306.28 km
  • Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.