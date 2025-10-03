VIDEO Piastri îl ironizează pe Hamilton la Singapore: „Ferrari va inventa oglinzile într-o zi, sper”
Oscar Piastri a lansat o ironie la adresa lui Lewis Hamilton (40 de ani) după un incident care a avut loc în timpul primului antrenament liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Singapore.
Deranjat de faptul că multiplul campion mondial l-a blocat chiar înainte de virajul 1, într-un plin tur rapid al australianului, Piastri (24 de ani) a avut o reacție care a combinat frustrarea cu ironia.
Liderul ierarhiei piloților din F1 nutrește speranța că „Ferrari va inventa oglinzile într-o zi, sper”.
Ironia de pe radio a lui Piastri a strârnit rumoare în paddock.
Jenson Button (campion mondial în F1 în 2009 și fost coechipier al lui Hamilton la McLaren) a încercat să tempereze puțin spiritele.
„Hamilton trebuia să tragă spre interior după ce și-a terminat turul, dar Piastri tot avea un culoar liber în virajul 1”, a precizat Button.
Momentul în care Hamilton „îi blochează” culoarul ideal lui Piastri
Oscar Piastri wasn’t too happy with the Ferrari of Lewis Hamilton in FP1 😬👇 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/fZjFpOrPuL
— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025
Vineri, 3 octombrie
- Antrenamente 1 / Cel mai rapid – Fernando Alonso
- Antrenamente 2/ 16:00 – 17:00 / Antena Play direct
Sâmbătă, 4 octombrie
- Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
- Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
Duminică, 5 octombrie
- Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct
Marina Bay Circuit
- Primul Grand Prix găzduit: 2008
- Lungime circuit: 4.927 km
- Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)
- Numărul de tururi: 62
- Distanță totală: 306.28 km
- Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486).
