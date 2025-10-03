VIDEO Piastri îl ironizează pe Hamilton la Singapore: „Ferrari va inventa oglinzile într-o zi, sper”

Oscar Piastri a lansat o ironie la adresa lui Lewis Hamilton (40 de ani) după un incident care a avut loc în timpul primului antrenament liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Singapore.

Deranjat de faptul că multiplul campion mondial l-a blocat chiar înainte de virajul 1, într-un plin tur rapid al australianului, Piastri (24 de ani) a avut o reacție care a combinat frustrarea cu ironia.

Liderul ierarhiei piloților din F1 nutrește speranța că „Ferrari va inventa oglinzile într-o zi, sper”.

Ironia de pe radio a lui Piastri a strârnit rumoare în paddock.

Jenson Button (campion mondial în F1 în 2009 și fost coechipier al lui Hamilton la McLaren) a încercat să tempereze puțin spiritele.

„Hamilton trebuia să tragă spre interior după ce și-a terminat turul, dar Piastri tot avea un culoar liber în virajul 1”, a precizat Button.

Momentul în care Hamilton „îi blochează” culoarul ideal lui Piastri

Oscar Piastri wasn’t too happy with the Ferrari of Lewis Hamilton in FP1 😬👇 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/fZjFpOrPuL — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025

Vineri, 3 octombrie

Antrenamente 1 / Cel mai rapid – Fernando Alonso

Antrenamente 2/ 16:00 – 17:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 4 octombrie

Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct

Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 5 octombrie

Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Marina Bay Circuit