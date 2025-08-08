Un templu din Peru oferă indicii despre sacrificii umane ritualice practicate în urmă cu 3.000 de ani

Arheologii au făcut o descoperire şocantă pe coasta nordică a Peru după ce au dezgropat rămăşiţele cu o vechime de 3.000 de ani a 14 indivizi, despre care se crede că au fost victimele unor sacrificii umane ritualice, o descoperire care oferă indicii despre trecutul îndepărtat al acestei ţări, informează agenția de știri Reuters.

O echipă de cercetători a descoperit rămăşiţele în apropierea unui posibil templu ritualic al culturii Cupisnique, o civilizaţie care a prosperat cu peste un mileniu înaintea incaşilor. Unele dintre cadavre au fost îngropate cu faţa în jos şi cu mâinile legate la spate.

”Felul în care aceşti indivizi au fost îngropaţi este atipic, aşa cum sunt şi traumele şi rănile pe care le-au suferit în timpul vieţii, precum şi violenţa îndurată”, a spus Henri Tantalean, arheologul care a condus operaţiunea de excavare.

Poziţia corpurilor, a explicat el, ”are o formă tipică pentru sacrificiul uman”.

Spre deosebire de alte morminte elaborate descoperite în alte zone ale Peru, în acest caz, victimele au fost plasate în simple gropi săpate în nişte movile de nisip, fără să fie însoţite de alte ofrande sau obiecte de valoare.

Descoperirea a fost făcută în apropierea unei plaje din regiunea La Libertad, situată la circa 675 de kilometri nord de Lima, şi face parte dintr-un sit arheologic important de pe teritoriul acestei ţări, alături de Machu Picchu şi liniile Nazca.