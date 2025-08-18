G4Media.ro
Un general rus a fost grav rănit pe linia frontului, potrivit unui lider regional de rang înalt

Sursa foto: Sergey SHESTAK / AFP

Un general rus a fost grav rănit pe linia frontului, potrivit unui lider regional de rang înalt

Generalul Esedulla Abacev, comandantul adjunct al grupului de forţe Nord ale Rusiei, a fost grav rănit pe linia frontului în războiul cu Ucraina, a declarat luni un oficial regional de rang înalt, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Abacev provine din regiunea Daghestan din Rusia, iar liderul acestuia, Serghei Melikov, a declarat pe Telegram că generalul se află într-o stare gravă, dar stabilă, într-unul dintre „cele mai bune centre medicale militare din ţară”.

Duminică, serviciile de informaţii militare ucrainene au declarat că Abacev a suferit amputarea unui braţ şi a unui picior după ce a fost rănit într-un atac ucrainean asupra unei coloane militare ruse pe o autostradă din regiunea Kursk, în vestul Rusiei, şi că este tratat la Moscova.

Reuters nu a putut confirma aceste detalii.

Cel puţin o duzină de generali ruşi au fost ucişi în războiul care a început odată cu invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, în februarie 2022.

Abacev a absolvit Şcoala Superioară de Comandă a Tancurilor din oraşul ucrainean Harkov, când Ucraina făcea încă parte din Uniunea Sovietică. El a primit mediala Steaua de Aur a ordinului Erou Rusiei pentru rolul său în misiunile de luptă din timpul războiului actual.

Liderul din Daghestan, Melikov, a declarat că generalul este mândria regiunii, descriindu-l ca „un general de luptă şi un comandant înţelept, care încearcă întotdeauna să-şi protejeze personalul, neglijând uneori propria siguranţă”.

