Un general rus a fost grav rănit pe linia frontului, potrivit unui lider regional de rang înalt

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Generalul Esedulla Abacev, comandantul adjunct al grupului de forţe Nord ale Rusiei, a fost grav rănit pe linia frontului în războiul cu Ucraina, a declarat luni un oficial regional de rang înalt, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Abacev provine din regiunea Daghestan din Rusia, iar liderul acestuia, Serghei Melikov, a declarat pe Telegram că generalul se află într-o stare gravă, dar stabilă, într-unul dintre „cele mai bune centre medicale militare din ţară”.

Duminică, serviciile de informaţii militare ucrainene au declarat că Abacev a suferit amputarea unui braţ şi a unui picior după ce a fost rănit într-un atac ucrainean asupra unei coloane militare ruse pe o autostradă din regiunea Kursk, în vestul Rusiei, şi că este tratat la Moscova.

Reuters nu a putut confirma aceste detalii.

Cel puţin o duzină de generali ruşi au fost ucişi în războiul care a început odată cu invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, în februarie 2022.

Abacev a absolvit Şcoala Superioară de Comandă a Tancurilor din oraşul ucrainean Harkov, când Ucraina făcea încă parte din Uniunea Sovietică. El a primit mediala Steaua de Aur a ordinului Erou Rusiei pentru rolul său în misiunile de luptă din timpul războiului actual.

Liderul din Daghestan, Melikov, a declarat că generalul este mândria regiunii, descriindu-l ca „un general de luptă şi un comandant înţelept, care încearcă întotdeauna să-şi protejeze personalul, neglijând uneori propria siguranţă”.