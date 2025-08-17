G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un bărbat din Constanța a fost reţinut după ce şi-a lovit şi…

violenta impotriva femeilor agresiune bataie abuz domestic
sursa foto: Pexels/ RDNE Stock project

Un bărbat din Constanța a fost reţinut după ce şi-a lovit şi ameninţat fosta soţie / Ulterior, femeia a refuzat ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere / Alte două cazuri de violență împotriva partenerelor, în week-end

Articole17 Aug 0 comentarii

Un bărbat în vârstă de 41 de ani din judeţul Constanţa a fost reţinut după ce a lovit-o şi ameninţat-o pe fosta lui soţie. În condiţiile în care poliţiştii au constatat că reprezintă un risc iminent pentru femeie, aceştia au propus ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere, însă femeia a refuzat, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Intervenţia Poliţiei în acest caz a avut loc după ce poliţiştii au primit o sesizare potrivit căreia, în noaptea de 15 spre 16 august în jurul orei 00.30, acesta ar fi ameninţat-o şi ar fi agresat-o fizic pe fosta soţie.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au întocmit formular de evaluare a riscului, reieşind risc iminent. În cauză a fost emis ordin de protecţie provizoriu, persoana vătămată refuzând montarea unui sistem de supraveghere electronică”, transmit reprezentanţii Poliţiei judeţene Constanţa.

În urma administrării probatoriului, în cursul zilei de sâmbătă bărbatul a fost reţinut, sub acuzaţiile de violenţă în familie şi ameninţare, iar duminică va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere legală.

Şi în judeţul Gorj un bărbat a fost reţinut, sâmbătă, după ce a mers la locul de muncă al soţiei sale, de care nu are voie să se apropie, după ce a agresat-o.

Vineri seară, o femeie în vârstă de 37 de ani, din comuna Cruşeţ, satul Văluţa, a sunat la 112 anunţând că soţul său, de 46 de ani, a încălcat ordinul de protecţie şi a mers la locul  ei de muncă, deşi nu are voie să se apropie de ea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un bărbat de 35 de ani a murit înecat după ce a salvat doi copii din mare, în stațiunea Jupiter

Articole16 Aug • 5.890 vizualizări
0 comentarii

Ziua Marinei Române, sărbătorită în şase oraşe / Premierul merge la Constanţa

Articole15 Aug • 276 vizualizări
0 comentarii

Colectarea gunoaielor din coșurile stradale din Mangalia a fost reluată după o pauza de 3 luni / Viceprimarul îl acuză pe primar că a vrut să suplimenteze contractul cu 100 de milioane de lei

Articole14 Aug • 1.652 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.