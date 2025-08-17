Un bărbat din Constanța a fost reţinut după ce şi-a lovit şi ameninţat fosta soţie / Ulterior, femeia a refuzat ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere / Alte două cazuri de violență împotriva partenerelor, în week-end

Un bărbat în vârstă de 41 de ani din judeţul Constanţa a fost reţinut după ce a lovit-o şi ameninţat-o pe fosta lui soţie. În condiţiile în care poliţiştii au constatat că reprezintă un risc iminent pentru femeie, aceştia au propus ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere, însă femeia a refuzat, transmite News.ro.

Intervenţia Poliţiei în acest caz a avut loc după ce poliţiştii au primit o sesizare potrivit căreia, în noaptea de 15 spre 16 august în jurul orei 00.30, acesta ar fi ameninţat-o şi ar fi agresat-o fizic pe fosta soţie.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au întocmit formular de evaluare a riscului, reieşind risc iminent. În cauză a fost emis ordin de protecţie provizoriu, persoana vătămată refuzând montarea unui sistem de supraveghere electronică”, transmit reprezentanţii Poliţiei judeţene Constanţa.

În urma administrării probatoriului, în cursul zilei de sâmbătă bărbatul a fost reţinut, sub acuzaţiile de violenţă în familie şi ameninţare, iar duminică va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, cu propunere legală.

Şi în judeţul Gorj un bărbat a fost reţinut, sâmbătă, după ce a mers la locul de muncă al soţiei sale, de care nu are voie să se apropie, după ce a agresat-o.

Vineri seară, o femeie în vârstă de 37 de ani, din comuna Cruşeţ, satul Văluţa, a sunat la 112 anunţând că soţul său, de 46 de ani, a încălcat ordinul de protecţie şi a mers la locul ei de muncă, deşi nu are voie să se apropie de ea.