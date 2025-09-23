G4Media.ro
Ukrainian Railways mărește tarifele la transporturi de marfă / ”Modelul tradiţional, prin…

Trei trenuri CFR Calatori aduc in Bucuresti aproape 700 de refugiati care au parasit Ucraina in urma invaziei ruse, 7 martie 2022
sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ukrainian Railways mărește tarifele la transporturi de marfă / ”Modelul tradiţional, prin care tarifele mai mari la marfă compensau biletele ieftine pentru pasageri, nu mai este sustenabil”

Compania de stat Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia) a elaborat un plan de redresare care include creşterea tarifelor pentru transportul de marfă, cu scopul de a ţine sub control datoria acumulată în contextul atacurilor ruse intensificate şi al scăderii volumelor de transport, a declarat directorul general Oleksandr Pertsovskyi, într-un interviu pentru Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Operatorul, care are 170.000 de angajaţi şi domină transportul feroviar de pasageri şi marfă din Ucraina, a înregistrat o reducere la jumătate a volumului de mărfuri faţă de începutul anului 2022, în timp ce costurile de operare cresc din cauza distrugerilor provocate de război.

Dacă planul nu va fi aprobat de guvern, compania va avea nevoie anul viitor de o injecţie bugetară de 30 de miliarde de grivne (aproximativ 728 de milioane de dolari) pentru a acoperi tarifele mici, reparaţiile şi plata datoriilor.

Pertsovskyi a subliniat că modelul tradiţional, prin care tarifele mai mari la marfă compensau biletele ieftine pentru pasageri, nu mai este sustenabil în condiţiile actuale, când volumele de transport au scăzut de la peste 300 de milioane de tone anual, la circa 160–165 milioane de tone.

În plus, pierderea a peste 100 de mine de cărbune şi scăderea cu 62% a livrărilor de cărbune, precum şi diminuarea exporturilor de minereu şi cereale, au adâncit dificultăţile companiei.

Pe lângă nevoia urgentă de fonduri pentru reparaţiile infrastructurii afectate de atacuri, Ukrzaliznytsia se confruntă şi cu scadenţe importante la euroobligaţiuni, însumând circa 60 de miliarde de grivne în 2026.

În prezent, compania negociază cu deţinătorii de obligaţiuni şi încearcă să implementeze măsuri de reducere a costurilor şi diversificare a veniturilor.

Unele companii industriale majore, precum ArcelorMittal Kryvyi Rih, au criticat însă planul de majorare a tarifelor, avertizând că nu pot transfera costurile suplimentare către clienţi şi ar putea renunţa la serviciile căilor ferate.

