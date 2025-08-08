Trump anunță că Armenia și Azerbaidjan vor semna un acord de pace „istoric” / Acordul prevede redeschiderea unor coridoare de transport esențiale în Caucazul de Sud / “Ruta Trump pentru pace și prosperitate internațională”

Președintele american Donald Trump a anunțat că îi va găzdui vineri pe liderii Armeniei și Azerbaidjanului pentru ceea ce el a numit un „summit istoric pentru pace” menit să pună capăt deceniilor de ostilități dintre cele două foste republici sovietice, potrivit The Guardian.

Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev „mi se vor alătura la Casa Albă pentru o ceremonie oficială de semnare a păcii”, a postat Trump joi pe platforma sa socială Truth.

Dușmani jurați de zeci de ani, cele două țări au intrat de două ori în război din cauza regiunii Nagorno-Karabah, pe care Azerbaidjanul a recucerit-o de la forțele armene într-o ofensivă fulgerătoare în 2023, provocând exodul a peste 100.000 de etnici armeni.

Cele două țări au purtat discuții menite să asigure o rezoluție pașnică, inclusiv luna trecută în Emiratele Arabe Unite, însă un progres s-a dovedit a fi evaziv.

„Aceste două națiuni au fost în război timp de mulți ani, ducând la moartea a mii de oameni”, a scris Trump.

„Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum, datorită lui «TRUMP.» Administrația mea a fost angajată cu ambele părți de ceva timp”, a adăugat el, declarându-se „foarte mândru de acești lideri curajoși pentru că au făcut ceea ce trebuia”.

Liderul american, care și-a exprimat convingerea că eforturile sale de mediere în diverse conflicte internaționale merită Premiul Nobel pentru Pace, a adăugat că Washingtonul va semna acorduri bilaterale „cu ambele țări pentru a urmări împreună oportunități economice” care ar putea debloca potențialul în regiunea Caucazului de Sud.

Un eventual acord ar putea pune capăt deceniilor de conflict și ar pregăti terenul pentru redeschiderea unor coridoare de transport esențiale în Caucazul de Sud, care au fost închise de la începutul anilor 1990.

Acordul, potrivit oficialilor care au vorbit cu Associated Press, ar acorda SUA drepturi de închiriere pentru dezvoltarea coridorului și l-ar denumi Ruta Trump pentru pace și prosperitate internațională.

Acesta ar lega Azerbaidjanul de regiunea Nakhchivan, care este separată de restul țării printr-o porțiune de 32 km din teritoriul Armeniei.

Se preconizează că coridorul de tranzit va include în cele din urmă o linie de cale ferată, conducte de petrol și gaze și linii de fibră optică, permițând circulația mărfurilor și, eventual, a persoanelor. Acordul nu prevede ca SUA să plătească pentru construcția coridorului de tranzit, ci ca acesta să fie dezvoltat de societăți private.

Acordul a fost încheiat după o vizită la începutul acestui an a trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff, la Baku, capitala Azerbaidjanului, și după discuții continue între părți.

Armenia și Azerbaidjanul s-au confruntat timp de aproape patru decenii în lupte pentru controlul regiunii Nagorno-Karabah.

În perioada sovietică, regiunea populată în majoritate de armeni avea un statut autonom în cadrul Azerbaidjanului. Tensiunile îndelungate dintre armenii creștini și azerii majoritar musulmani s-au amplificat pe măsură ce Uniunea Sovietică s-a destrămat.