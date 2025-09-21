Trei călugăriţe din Austria au fugit dintr-un azil de bătrâni pentru a se întoarce în vechea lor mănăstire

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Povestea lor a emoţionat opinia publică din Austria şi a declanşat o acoperire mediatică aproape frenetică în ultimele zile: trei călugăriţe plasate împotriva voinţei lor într-un azil de bătrâni de autorităţile religioase austriece au reuşit să se întoarcă la mănăstirea în care au trăit aproape întreaga lor viaţă, informează duminică agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sâmbătă, aproximativ douăzeci dintre foştii lor elevi şi susţinători au venit să participe la o rugăciune şi să împartă un prânz cu călugăriţele Rita, în vârstă de 81 de ani, Regina, în vârstă de 86 de ani, şi Bernadette, în vârstă de 88 de ani, în capela castelului Goldenstein din Elsbethen, lângă Salzburg, care găzduieşte mănăstirea.

Clădirea, situată în faţa unui munte, are un aspect feeric. Iar cele trei călugăriţe intenţionează să îşi petreacă restul vieţii acolo.

La începutul lunii septembrie, ele au decis să se revolte şi să fugă din azilul de bătrâni unde susţin că au fost plasate fără să fi fost avertizate în prealabil, încă de la sfârşitul anului 2023.

Ele erau ultimele trei călugăriţe care locuiau în castelul Goldenstein, care găzduieşte o mănăstire şi o şcoală privată de aproape 150 de ani.

„Este o cauză importantă”, a declarat Eva-Maria Seeber, în vârstă de 76 de ani, o fostă elevă. „Nu poţi să le muţi în aşa fel pe persoanele în vârstă. Mi se pare ceva plin de cruzime!”, a adăugat ea.

„Este divin!”

Potrivit reprezentanţilor Bisericii austriece, cele trei femei au fost transferate într-un azil catolic situat la aproximativ zece minute de mers cu maşina în raport cu acel castel, din cauza stării lor de sănătate, care intrase în declin.

Superiorul călugăriţelor, preotul Markus Grasl de la abaţia Reichersberg, le-a acuzat că şi-au încălcat datoria de ascultare a ordinelor primite şi că „au trădat jurămintele pe care le-au făcut şi le-au reafirmat de mai multe ori”.

În contextul în care planurile Bisericii austriece pentru acea mănăstire nu sunt clare, călugăriţele oferă o versiune diferită asupra faptelor, afirmând că nu au fost niciodată „consultate” şi că au fost descrise ca „nişte persoane care suferă de demenţă severă” pentru a justifica plasarea lor în azilul de bătrâni.

„Sub un cer albastru şi însorit, rugăciunile noastre au fost ascultate”, a declarat sora Bernadette, descriind cum, în urmă cu două săptămâni, cu ajutorul susţinătorilor lor – un grup de aproape 150 de persoane -, au putut părăsi azilul şi s-au întors la mănăstire.

„Lăcătuşul era acolo pentru a deschide uşa şi am putut urca în camerele noastre fără niciun fel de problemă”, a declarat călugăriţa, care a ajuns la acea mănăstire în 1948.

Au avut însă „un mare şoc” atunci când au descoperit că încăperile fuseseră golite şi că în clădire nu mai funcţionau nici sistemul de apă curentă, nici cel de electricitate.

De atunci, totul a revenit la normal, iar ele se bucură de faptul că şi-au regăsit mediul familiar.

„În sfârşit ne-am întors acasă, este divin!”, a declarat sora Bernadette, cu multă bucurie.

Potrivit celor care le susţin, chipurile celor trei călugăriţe s-au luminat în momentul sosirii la mănăstire.

„Parcă au înflorit din nou, încă din prima zi în care s-au întors aici. Se simt bine şi sunt fericite că s-au întors acasă”, a declarat Martina Krispler, în vârstă de 28 de ani, care le-a adus prânzul sâmbătă.

„Călugăriţele au fost întotdeauna calde, iubitoare şi grijulii în timpul anilor noştri de şcoală şi nu suntem de acord cu modul în care Biserica le tratează”, a adăugat ea.

Cele trei femei speră să se împace cu Biserica şi să rămână în această mănăstire „până la sfârşitul vieţii” lor.

„Ar trebui să-şi respecte promisiunile. Singura noastră dezamăgire este că ei nu şi-au respectat promisiunea de a ne garanta un loc de trai pe viaţă”, a declarat sora Bernadette, sprijinindu-se de cadrul metalic cu ajutorul căruia se deplasează.

A fost lansată o campanie de strângere de fonduri, iar susţinătorii lor le menţin prezenţa pe reţelele de socializare, publicând videoclipuri din viaţa de zi cu zi a celor trei octogenare. În unul dintre acele videoclipuri, sora Rita poate fi văzută în timp ce face jogging îmbrăcată în roba de călugăriţă, pe fondul celebrei teme muzicale din filmul „Rocky”.