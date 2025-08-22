Tragerea la sorţi a Mondialului de Fotbal din 2026 va avea loc în decembrie, la Washington / Trump spune că Putin ar putea veni la turneu

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri că tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 va avea loc în data de 5 decembrie, la Kennedy Center din Washington DC, relatează CNN. Trump a mai afirmat că este posibil ca Vladimir Putin să fie prezent la turneul final, transmite News.ro.

Decizia de a organiza evenimentul la Kennedy Center combină două dintre priorităţile celui de-al doilea mandat al lui Trump. Acesta a manifestat un interes special pentru Kennedy Center, o instituţie culturală emblematică a capitalei americane, şi a promovat în mod regulat organizarea Cupei Mondiale în Statele Unite.

„Este o onoare extraordinară să aducem acest eveniment global şi acest grup incredibil de oameni şi aceşti sportivi incredibili – cei mai buni sportivi din lume – în centrul cultural al capitalei naţiunii noastre”, a declarat Trump.

El a promis o atmosferă de siguranţă la tragerea la sorţi, discutând pe larg şi despre preluarea controlului federal asupra departamentului de poliţie din Washington şi adresând ameninţări primarului Muriel Bowser.

Turneul de anul viitor se extinde pentru prima dată la 48 de echipe şi se va desfăşura în Statele Unite, Mexic şi Canada. Unsprezece oraşe americane vor găzdui meciuri, dar Washingtonul nu se numără printre acestea – o situaţie neobişnuită pentru capitala ţării gazdă în timpul Cupei Mondiale.

„Cupa Mondială FIFA 2026 va fi cel mai mare şi mai complex eveniment din istoria sportului. Centrul Kennedy va oferi un start fenomenal şi va fi implicat în acest eveniment”, a declarat Trump.

Preşedintele SUA a depus eforturi pentru a-şi pune amprenta asupra Centrului Kennedy de când s-a întors la Biroul Oval în ianuarie. Trump a preluat controlul consiliului de administraţie al instituţiei la începutul acestui an, declarând recent reporterilor că va supraveghea o reorganizare radicală a centrului şi a programelor sale.

La cererea lui Trump, republicanii din Congres au alocat în iulie 250 de milioane de dolari pentru renovarea centrului, ca parte a proiectului de lege privind impozitele şi cheltuielile. Aceste fonduri vor fi destinate unei renovări ample a Centrului Kennedy, a declarat Trump, argumentând că acesta avea mare nevoie de reparaţii când a preluat controlul asupra operaţiunilor sale.

Centrul Kennedy a servit ca un element central al încercărilor lui Trump de a-şi afirma puterea administraţiei sale asupra Washingtonului, atrăgând o instituţie care, în mod tradiţional, rămăsese deasupra disputelor politice partizane, direct în centrul războaielor culturale ale naţiunii. În februarie, Trump a demis o serie de membri democraţi din consiliul de administraţie al centrului, înlocuindu-i cu colaboratori şi aliaţi, printre care şefa de cabinet Susie Wiles şi a doua doamnă Usha Vance. Trump a fost ulterior ales preşedinte, iar Ric Grenell, confidentul său de lungă durată, a fost numit noul preşedinte al Centrului Kennedy.

Preluarea Kennedy Center a stârnit critici aspre din partea democraţilor şi a supărat artiştii legaţi de centru, inclusiv producătorul musicalului de succes „Hamilton”, care a anulat o serie de reprezentaţii ale spectacolului care trebuiau să aibă loc până în 2026. O serie de alţi artişti proeminenţi, printre care regizoarea Shonda Rhimes şi muzicianul Ben Folds, şi-au dat demisia din funcţiile pe care le ocupau la centru.

De atunci, Trump a adoptat o abordare practică pentru revizuirea programelor şi elaborarea planurilor de renovare a complexului. Întrebat despre implicarea sa în alegerea următorilor omagiaţi ai centrului, Trump a spus că a selectat personal candidaţii, respingându-i pe cei pe care i-a considerat prea „conştienţi”.

Trump a glumit vineri că oamenii ar putea începe să se refere la centrul de arte performative ca „Trump Kennedy Center”.

„Lucrăm la asta. Este un proiect care va dura aproximativ un an. Va fi minunat. Va fi fantastic. Vedeţi cum arată, arată frumos. Nu pot să vă spun cât costă aurul – foarte mulţi bani. Nu există nimic comparabil cu aurul şi nu există nimic comparabil cu aurul masiv”, a declarat Trump.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, l-a însoţit pe Trump în Biroul Oval pentru anunţ. Infantino şi Trump au dezvoltat o relaţie strânsă, întrucât turneul a fost atribuit Statelor Unite, Mexicului şi Canadei în timpul primului mandat al lui Trump şi este acum planificat şi organizat în timpul celui de-al doilea mandat al său.

„Va fi absolut fantastic, cel mai mare eveniment din toate timpurile. Şi totul va începe aici, în Washington, DC, la Kennedy Center – sau Trump Kennedy Center”, a spus Infantino râzând.

Infantino i-a înmânat lui Trump primul bilet pentru finala de anul viitor, menţionând că biletele pentru turneu vor fi puse în vânzare la 10 septembrie.

Tot vineri, potrivit The Hill, Trump a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea fi prezent la Cupa Mondială din 2026, el arătând o fotografie în Biroul Oval în care cei doi lideri apar împreună. La un moment dat, Trump s-a uitat într-un sertar al biroului său şi a scos o fotografie. „Tocmai am primit o fotografie de la cineva care vrea foarte mult să vină aici. El a fost foarte respectuos faţă de mine şi faţă de ţara noastră, dar nu la fel de respectuos faţă de alţii. O să semnez asta pentru el. Dar mi-a fost trimisă şi m-am gândit că v-ar plăcea să o vedeţi. Este un om pe nume Vladimir Putin”, a spus Trump, arătând fotografia în care apare împreună cu Putin.

„Cine cred că va veni depinde de ce se va întâmpla. Poate că va veni, poate că nu, depinde de ce se va întâmpla. Avem multe lucruri de făcut în următoarele două săptămâni. Dar mi s-a părut o poză frumoasă cu el. Bine, cu mine, dar frumoasă cu el. A fost foarte drăguţ din partea lui că mi-a trimis-o, bine”, a spus Trump.

Trump nu a specificat dacă Putin va participa la meciurile din SUA, Canada sau Mexic. Se preconizează că SUA va găzdui majoritatea celor peste 100 de meciuri de fotbal planificate.

Fotografia a fost făcută când preşedintele american şi Putin s-au întâlnit acum o săptămână în Alaska pentru a discuta despre sfârşitul războiului din Ucraina.