Tragedie la filmările din Veneţia pentru serialul „Emily in Paris”: a murit…

Sursa foto: captură Youtube

Tragedie la filmările din Veneţia pentru serialul „Emily in Paris”: a murit un membru al echipei de filmare

23 Aug

Un bărbat care făcea parte din echipa serialului de succes „Emily in Paris” a murit în timpul filmărilor pentru sezonul al cincilea, la Veneţia, relatează presa internaţională, transmite News.ro.

La Repubblica l-a identificat pe bărbat ca fiind Diego Borella, în vârstă de 47 de ani, care era asistent de regie.

Medicii au fost chemaţi la Hotel Danieli din oraş joi, în jurul orei locale 19:00, dar nu au reuşit să-l salveze.

„Suntem profund îndureraţi să confirmăm moartea subită a unui membru al echipei de producţie a serialului ”Emily in Paris”, a declarat pentru BBC News un purtător de cuvânt al Paramount Television Studios, care produce serialul pentru Netflix.

La Repubblica relatează că Borella a murit după ce s-a prăbuşit în faţa colegilor, în timp ce se pregăteau să filmeze o scenă. Echipa medicală a serialului a încercat să-l resusciteze pe Borella, dar acesta a decedat la faţa locului, a adăugat sursa citată.

Filmările pentru serialul „Emily in Paris” au fost suspendate după moartea bărbatului.

„Suntem alături de familia şi cei dragi ai persoanei decedate în aceste momente incredibil de dificile”, se mai arată în comunicatul Paramount Television Studios.

Serialul romantic „Emily in Paris” a apărut pentru prima dată pe ecrane în timpul pandemiei de coronavirus, în 2020.

Serialul de succes o are ca protagonistă pe Lily Collins în rolul Emily Cooper şi prezintă viaţa acesteia în timp ce lucrează la o firmă din Paris.

În sezonul patru, care a apărut în 2024, Emily se mută la Roma pentru a deschide un nou birou.

Serialul îi are în distribuţie şi pe Philippine Leroy-Beaulieu în rolul Sylvie, Ashley Park în rolul Mindy, Lucas Bravo în rolul Gabriel şi Lucien Laviscount în rolul Alfie.

Al cincilea sezon urmează să fie difuzat în cursul acestui an.

