Scandalul McLaren de la Monza, văzut prin ochii lui Verstappen: „Eu nu aș fi făcut asta”

McLaren a ținut capul de afiș la Monza după ce pe finalul cursei i-a cerut lui Oscar Piastri să fie depășit de Lando Norris. Chestionat pe marginea scandalului momentului din Formula 1, Max Verstappen a avut o poziție tranșantă: nu ar fi acceptat ordinul de echipă dacă era în locul lui Piastri.

Cu doar câteva tururi înainte de finalul cursei de la Monza, Lando Norris a intrat la boxe, iar șederea a fost una extrem de lungă.

La revenirea pe circuit, Lando a ieșit în urma coechipierului Oscar Piastri.

La scurt timp după acest moment, echipa i-a cerut australianului să se lase depășit de coechipierul său.

Cu toate că a comentat inițial, Piastri a făcut ceea ce i-a cerut echipa prin radio, iar Norris a încheiat al doilea cursa din „Templul Vitezei.”

Întrebat de jurnaliști despre scandalul de la McLaren, Max Verstappen nu a dorit inițial să comenteze.

„Știu că voi vreți un răspuns amuzant despre asta, dar nu este problema mea. E mai bine să nu vorbesc despre asta”, a spus el pentru GPblog.

Întrebat însă încă o dată de jurnaliști, Verstappen a avut un răspuns tranșant: „Eu nu aș fi făcut asta” (n.r. să asculte ordinul de echipă și să se lase depășit de coechipierul său).

Comentariul lui Max nu face decât să aprindă și mai multe discuțiile din jurul deciziei controversate a celor de la McLaren.

Momentul în care prin radio i se cere lui Piastri să se lase depășit de Norris

Do you like team orders: no or no? Here’s the radio from McLaren when Oscar Piastri was asked to let Lando Norris pass. Via F1 pic.twitter.com/NmgXnDJz7L — Motorsport (@Motorsport) September 7, 2025

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

