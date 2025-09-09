Surpriză în garajul Ferrari: Leclerc își leagă viitorul din F1 de performanțe – 2026, anul decisiv

La Ferrari nu este deloc liniște în acest sezon, iar după toate speculațiile despre o posibilă despărțire de Lewis Hamilton (britanicul are un sezon cenușiu la Scuderie) a apărut acum varianta unei plecări a lui Charles Leclerc. Gazzetta dello Sport scrie că sezonul 2026 va fi unul decisiv pentru monegasc: în cazul în care italienii dau din nou greș cu monopostul, Leclerc ia în considerare o ruptură de Ferrari.

Este al șaptelea sezon în care Charles îmbracă combinezonul roșu de la Ferrari, dar victoriile nu au fost nici pe departe pe măsura așteptărilor. Marele vis, câștigare titlului mondial, este departe de a se realiza în prezentul Formulei 1.

2025 se traduce pentru Charles prin cinci podiumuri în 16 Mari Premii disputate. Puțin pentru pretențiile sale, dar și ale Scuderiei.

„Nu aveam prea multă încredere în posibilitatea de a câștiga un GP în acest an înainte de a ajunge la Monza și nu o am nici acum”, a recunoscut pilotul după ce a încheiat al patrulea la cursa de pe circuitul italian.

Obsesia lui Charles rămâne însă aceeași: „Nu sunt indiferent la victoriile lui Verstappen sau la cele ale lui Piastri și Norris, dar ceea ce mă interesează este să readuc Ferrari în top, aceasta este singura mea obsesie.”

Monegascul și-a reînnoit contractul cu Ferrari în ianuarie 2024, iar acesta conține unele clauze de performanță.

Concret, Leclerc poate pleca de la Ferrari după sezonul 2026 dacă Scuderia nu îi oferă un monopost competitiv.

„Capul este la 2026”, spune Charles. Pilotul speră ca revoluția tehnică din Formula 1 să găsească, în sfârșit, Ferrari în lupta pentru primul loc.

În caz contrar, o plecare devine o amenințare importantă pentru Scuderie.

Leclerc (27 de ani) este unul dintre piloții cu nume din Formula 1 și nu i-ar fi deloc greu să-și găsească locul la o altă echipă, una care să-i poată oferi visul de a se bate la titlul mondial din Marele Circ.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

