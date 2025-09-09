Mesajul lui Christian Horner după victoria spectaculoasă a lui Max Verstappen de la Monza

Martin Brundle, fost pilot de F1 și analist Sky Sports, a vorbit despre mesajul pe care Christian Horner, fostul șef al RedBull, i l-a transmis după victoria spectaculoasă a lui Max Verstappen de pe circuitul de la Monza.

Fost conducător de succes al RedBull preț de 20 de ani, Horner i-a transmis un mesaj lui Brundle la finalul cursei de la Monza, una în care Verstappen a fost mai rapid decât monoposturile McLaren.

Este prima victorie a lui Max fără Horner în calitate de șef al echipei cu sediul la Milton Keynes.

„Un mesaj de la Christian Horner aici, de fapt”, a spus Brundle în timpul transmisiunii Sky Sports F1broadcast, citat de motorsport.com.

„Aceasta a fost cea mai proastă cursă a noastră anul trecut (n.r. a celor de la RedBull Racing). Am avut un nivel greșit de apăsare (n.r. aerodinamică) și cât de mult a lucrat echipa la acest pachet și a făcut o treabă grozavă. Bineînțeles, au întors situația”, a transmis Christian Horner prin intermediul lui Martin Brundle.

„Da, a fost o zi grozavă pentru noi. Am putut gestiona ritmul destul de bine. Cred că am intrat la boxe la momentul potrivit, apoi cu pneurile hard de la final, poți împinge un pic mai mult, sunt un pic mai rezistente.

O execuție fantastică din partea tuturor, a întregii echipe. Cred că tot weekendul am fost pe fază și este foarte plăcut să câștig aici”, a spus Max Verstappen.

„Am putut vedea imediat că ritmul este destul de bun, trebuia doar să mă acomodez. Au fost multe lupte, apoi am văzut că ritmul era acolo și destul de repede am revenit în frunte”, a concluzionat campionul mondial en-titre din Formula 1.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

