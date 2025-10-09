România – Moldova, meciul nedorit de Mircea Lucescu: Cine transmite la tv partida amicală de pe Arena Națională

Înainte de decisivul meci cu Austria (din preliminariile CM 2026), România joacă împotriva Moldovei într-un duel amical de fotbal. Partida va avea loc pe Arena Națională din București.

România vs Moldova va avea loc joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, și va fi LiveText pe G4Media.ro și în direct pe Prima TV.

România, echipă probabilă: Sava – Manea, Racovițan, Eissat, Ciubotaru – Screciu, Ianis Hagi, Cîrjan – Moruțan, Munteanu, Baiaram.

Dacă acesta va fi primul „11”, atunci nu mai puțin de 5 jucători ar debuta la prima reprezentativă de fotbal a României: Sava, Eissat, Ciubotaru, Cîrjan, Baiaram.

La conferința de presă de miercuri, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a precizat că acest meci amical îl încurcă rău de tot.

„Dacă ne gândim la meciul de duminică (n.r. cel cu Austria din preliminarile CM 2026), cu jucători care joacă pe un teren foarte greu, cu jucători care de exemplu (Ianis şi Raţiu) nu s-au antrenat două zile, nu poţi să spui că după meciul ăsta pe un teren greu pe urmă faci pentru meciul de duminică perfect.

Încurcă, încurcă foarte tare. Meciul cu Canada e vina mea, dar a trebuit să văd nişte jucători”, a transmis Mircea Lucescu.

România – Moldova / joi, 9 octombrie, de la ora 21:00 / Arena Națională / meci amical

România – Austria / duminică, 12 octombrie, ora 21:45 / Arena Națională /preliminarii CM 2026.

Conform FRF, șansele calificării țin în primul rând de un parcurs perfect în ultimele trei meciuri: România are nevoie de victorii pe linie pentru a spera la o calificare directă la Campionatul Mondial.

România se poate califica în oricare din următoarele scenarii, presupunând că Austria învinge acasă San Marino:

Varianta 1

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X

Varianta 2

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

Cu mențiunea foarte importantă că, în cazul în care Austria sau Bosnia-Herțegovina, ori ambele, termină cu 16 puncte, cât ar avea România, e obligatoriu ca tricolorii să aibă golaverajul general în grupă cel mai bun.