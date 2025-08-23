Premierul Ilie Bolojan se află sâmbătă în vizită în Republica Moldova: Întâlniri cu preşedintele Maia Sandu şi cu prim-ministrul Dorin Recean

Premierul Ilie Bolojan se află sâmbătă în vizită în Republica Moldova, unde are programate Întâlniri cu preşedintele Maia Sandu şi cu prim-ministrul Dorin Recean şi participare la evenimente publice în raionul Ialoveni. În cadrul discuţiilor, Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale şi sprijinul României faţă de parcurul european al Republicii Moldova, transmite News.ro.

Primul moment al vizitei lui Bolojan la Chişinău, prima în calitate de prim-ministru, este reprezentat de primirea de către omologul său din Republica Moldova, Dorin Recean, cu care va avea convorbiri, urmate de declaraţii de presă comune.la 10.45.

Bolojan are programată participarea la Festivalul Tezaur Naţional 2025, împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, în satul Horeşti, raionul Ialoveni. În acelaşi raion, la Casa de Cultură din satul Bardar, Ilie Bolojan şi Dorin Recean vor avea la o întâlnire cu cetăţenii din regiune.

Ultimul moment al vizitei este întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu preşedintele Republicii Moldova, la ora 16.00.

Potrivit Guvernului, discuţiile cu oficiaii de la Chişinău se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

”În acest context, Prim-Ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a transmis Executivul.