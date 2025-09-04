Opera din New York, confruntată cu dificultăţi financiare, va susţine spectacole în Arabia Saudită

Compania prestigioasei Opere Metropolitan din New York, care se confruntă cu grave dificultăţi financiare, a anunţat miercuri că a semnat un acord cu Arabia Saudită, în virtutea căruia se angajează, printre altele, să susţină spectacole timp de trei săptămâni pe an în acest regat, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Compania „va merge la Riad în fiecare iarnă, timp de cinci ani, pentru a prezenta opere şi concerte”, a dezvăluit aceasta într-un comunicat. Spectacolele vor avea loc la Opera Regală din Diriyah, a cărei deschidere este prevăzută pentru 2028.

De asemenea, compania newyorkeză va asigura „formarea tinerilor cântăreţi de operă, compozitori, regizori, decoratori, artizani de teatru şi tehnicieni saudiţi. Colaborarea va include şi comandarea unei noi opere”, precizează noul acord.

Deşi nu au fost comunicate cifre oficiale, cotidianul The New York Times estimează că acordul i-ar putea aduce Operei Metropolitan din New York peste 100 de milioane de dolari.

Compania cu sediul în Metropolitan Opera House, o clădire imensă şi recent renovată, care tronează maiestuos într-un cartier elegant din Manhattan, nu şi-a revenit din punct de vedere financiar după pandemia de COVID-19, care a dus la o pierdere de venituri de 150 de milioane de dolari.

Deşi numărul de spectatori a început să se redreseze, acesta rămâne sub nivelurile înregistrate înainte de pandemia de coronavirus. Reacţionând la această situaţie, instituţia a apelat la fondul său de dotare şi a redus numărul de spectacole.

Iniţiativa cu saudiţii reflectă condiţiile economice „din ce în ce mai dificile” care contribuie la producţia marilor opere, a declarat Peter Gelb, directorul general al Met Opera, într-un interviu acordat pentru AFP.

„Met nu poate supravieţui doar din veniturile proprii şi din strângerea anuală de fonduri”, a continuat el, adăugând că „acest acord cu Guvernul saudit ne ajută să ne satisfacem nevoile financiare”, fără să ofere însă mai multe detalii.

Pe 27 august, agenţia de rating Moody’s a redus cu două trepte ratingul pentru Met Opera, care emite obligaţiuni pentru a se finanţa, la categoria „B3”, plasând instituţia puţin mai jos în categoria investiţiilor speculative din cauza „deteriorării persistente şi crescânde a performanţelor sale” financiare.