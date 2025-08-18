VIDEO Nicușor Dan: Rusia nu își dorește pacea! Este important să oferim sprijin Ucrainei și să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile
Șeful statului spune că a discutat în cadrul Coaliției pentru Voință despre importanța susținerii Ucrainei și presiunea economică asupra Rusiei, pentru a o forța să aibă negocieri echitabile care să conducă la o pace durabilă.
„Rusia nu își dorește pacea! În cadrul Coaliției pentru Voință am discutat despre cât de important este să oferim sprijin Ucrainei și să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile”, a scris Nicușor Dan pe Instagram.
