Foto: Facebook Nicușor Dan

VIDEO Nicușor Dan: Rusia nu își dorește pacea! Este important să oferim sprijin Ucrainei și să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile

18 Aug

Șeful statului spune că a discutat în cadrul Coaliției pentru Voință despre importanța susținerii Ucrainei și presiunea economică asupra Rusiei, pentru a o forța să aibă negocieri echitabile care să conducă la o pace durabilă.

„Rusia nu își dorește pacea! În cadrul Coaliției pentru Voință am discutat despre cât de important este să oferim sprijin Ucrainei și să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile”, a scris Nicușor Dan pe Instagram.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Nicușor Dan (@nicusordanro)

