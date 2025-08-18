G4Media.ro
Ministrul Mediului anunţă că 24 de persoane şi-au depus candidatura pentru funcţia…

Ministrul Mediului anunţă că 24 de persoane şi-au depus candidatura pentru funcţia de director general interimar al Romsilva / Interviurile, ţinute de Consiliul de Administraţie, vor fi publicate pe site-ul regiei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, luni, că 24 de persoane şi-au depus candidatura pentru funcţia de director general interimar al Romsilva, iar interviurile vor avea loc începând de miercuri. Ulterior, vor fi publicate pe site-ul regiei, transmite News.ro.

”24 de persoane şi-au depus candidatura pentru funcţia de director general interimar! Vreau să le mulţumesc tuturor oamenilor de bună credinţă care s-au înscris în acest proces”, a scris, luni, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului anunţă că, începând cu ziua de miercuri, Consiliul de Administraţie Romsilva va realiza interviurile cu fiecare candidat în parte şi apoi le va urca transparent pe site-ul Romsilva.

”Este pentru prima dată, în ultimele trei decenii, când această procedură se desfăşoară deschis, transparent, fără să fie stabilit cu uşile închise un director general interimar. Acum mai e un pas uriaş de făcut: interviurile să fie realizate obiectiv. Eu am creat mecanismul transparent prin care nu mai vine «şeful» cu numele în pix. Membrii Consilului de Administraţie au responsabilitatea să aleagă, conform legii, omul cel mai pregătit şi care vrea să reformeze această instituţie”, a mai transmis ministrul Mediului.

Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provozoriu, pentru un mandat de 5 luni.

Potrivit site-ului Romsilva, CA este format din Speranta Georgeta Ionescu, Dan Achim, Chisalita Ion, Cozmanciuc Corneliu Mugurel şi Corina Listoschi, membru provizoriu.

Primii patru au fost numiţi recent.

G4Media a scris că doi dintre cei numiţi sunt  foşti inculpaţi, achitaţi în dosare de corupţie: Speranta Georgeta Ionescu şi Mugur Cozmanciuc. Dosarul lui Cozmanciuc a avut legătură cu Apele Române, iar Ionescu a fost acuzată că ar fi primit şpagă un Audi A3 şi o poşetă Louis Vuitton.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

