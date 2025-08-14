G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Meteo: Temperaturi de până la 37 de grade, în vacanţa de Sfânta…

Sursa Foto: Inquam Photos/ George Călin

Meteo: Temperaturi de până la 37 de grade, în vacanţa de Sfânta Maria / Două zile de caniculă în aproape toată țara

Articole14 Aug 0 comentarii

Meteorologii atenţionează că joi şi vineri, între orele 12.00 şi 21.00 va fi caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei, cu temperaturi de până la 37 de grade şi disconfort termic ridicat. Potrivit meteorologilor, sâmbătă, valul de căldură va persista în vestul, sud-vestul şi local în centrul ţării, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Aministraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, două atenţionări Cod galben de caniculă şi disconfort termic, valabile joi şi vineri, între orele 12.-21, pentru  mare parte din ţară.

Astfel, în ziua de 14 august, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat în Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul şi sudul Olteniei. potrivit sursei citat,e între orele 12.00 – 21.00, în aceste zone indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Vineri, în ziua de Sfânta Maria, în acelaşi interval orar, se va înregistra un val de căldură cu temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, centrul şi sudul Munteniei. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi nord-vestice şi izolat în cele sudice şi sud-estice. 

Potrivit meteorologilor, în această zi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice şi sud-vestice.

Sâmbătă, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula şi disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul şi local în centrul ţării, mai precizează ANM.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

METEO: Caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei / Temperaturile vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade

Articole13 Aug • 214 vizualizări
0 comentarii

METEO Cod portocaliu de caniculă, duminică, în 11 judeţe / Capitala și alte 18 judeţe sunt sub Cod galben / Luni, judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de caniculă

Articole10 Aug • 1.887 vizualizări
0 comentarii

METEO: Cod galben de caniculă, sâmbătă, în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei / Cod portocaliu de temperaturi ridicate, duminică, în Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj

Articole8 Aug • 335 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.