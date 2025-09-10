Lando Norris, văzut vinovat de fostul pilot Jacques Villeneuve pentru scandalul de la Monza

Jacques Villeneuve, campion mondial în F1 în 1997, are o manieră proprie de a judeca scandalul provocat de McLaren la Monza. Astfel, canadianul îl vede principal vinovat pe Lando Norris, iar Jacques explică de ce vede lucrurile în acest fel aparte.

Norris a încheiat al doilea cursa de la Monza, dar asta doar după ce McLaren i-a cerut lui Piastri să-l lase pe coechipierul său să-l depășească în ultimele tururi.

Jacques Villeneuve l-a criticat direct pe Lando pentru modul în care a gestionat strategia de la boxe.

În timpul singurei opriri la standuri de la Monza, Norris i-a permis lui Oscar Piastri să intre primul pentru schimbul de pneuri, cu toate că britanicul avea întâietate.

Cei mai mulți dintre contestatarii manevrei din Italia au acuzat McLaren de „manipulare a rezultatului.” Jacques Villeneuve vede însă altfel lucrurile: vinovat este Norris.

„Dacă vrei să fii campion mondial, nu faci nimic ca să-ți ajuți coechipierul. Niciodată.

Pare că Norris concurează mai bine cu Max decât cu Piastri. Nu înțeleg de ce a spus: «E în regulă, bagă-l pe Piastri înaintea mea»”, a declarat canadianul la F1 TV.

Până la finalul sezonului din Formula 1 mai sunt opt curse și trei Sprinturi de disputat. Lando mai poate întoarce soarta titlului mondial, însă Oscar are în acest moment prima șansă: are un avantaj de 31 de puncte.

Juan Pablo Montoya, fost pilot în Marele Circ, este de părere că Norris ar trebui să păstreze mai multe secrete față de Piastri, în special după performanțele excelente din antrenamente.

„Doar unul poate fi campion, iar celălalt nu trebuie ajutat”, avertizează și Guenther Steiner, fost inginer în F1 și actual analist tv.

La rândul său, Bernie Ecclestone (fostul șef al Marelui Circ preț de zeci de ani) consideră că McLaren îl preferă pe Norris în lupta pentru titlul mondial, dar că Piastri are de partea sa șansele mai mari de reușită.

Ce spune Andrea Stella, directorul McLaren, despre strategia de la Monza

„Am urmărit interesul echipei și, pentru a capitaliza cât mai mult posibil din acest interes, a trebuit să mergem mai întâi cu Oscar, apoi cu Lando (n.r. la boxe pentru schimbul de pneuri).

Evident, oprirea pentru a-l acoperi pe Leclerc ar fi fost soluția simplă, dar ar fi limitat rezultatul. Am vrut să găsim o modalitate de a urmări un rezultat mai mare, cum ar fi în cazul unui steag roșu sau o mașină de siguranță.

De asemenea, am vrut să oprim suficient de târziu pentru a merge pe softuri, pentru că dacă ar fi existat apoi o mașină de siguranță târzie, am fi fost pe softuri cu Verstappen pe harduri.

Și am crezut că a fost absolut corect să revenim la situația anterioară opririi la boxe (n.r. Norris al doilea și Piastri al treilea) și apoi să-i lăsăm pe băieți să concureze. Asta este ceea ce am făcut și asta este ceea ce credem că este în conformitate cu principiile noastre”, a încheiat directorul McLaren, Andrea Stella, citat de racingnews365.com.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

