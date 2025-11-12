G4Media.ro
Lando Norris, în centrul unui nou scandal: Racing Bulls își cere scuze…

Lando Norris/ Sursa foto: George Hitchens/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa / Hepta/Mediafax Foto

Lando Norris, în centrul unui nou scandal: Racing Bulls își cere scuze pentru comportamentul unui angajat

Victoria clară a lui Lando Norris de la Interlagos a avut parte și de un moment mai puțin fericit, pilotul britanic primind din nou huiduieli din partea unora dintre fanii prezenți la cursă. Racing Bulls și-a cerut scuze public miercuri după ce unul dintre membrii echipei sale apare într-un video în care îi încurajează pe spectatori să-l apostrofeze pe Norris, transmite BBC.

Racing Bulls, scuze către McLaren, după ce un angajat a susținut huiduirea lui Lando Norris

După victoria din Mexic, Lando a fost puternic fluierat de mulți dintre fanii mexicani. Un jurnalist local i-a explicat lui Norris că lumea consideră că pilotul britanic a fost favorizat de McLaren în detrimentul lui Oscar Piastri, lucru care contravine spiritului sportului.

În Brazilia, huiduielile nu au fost la aceeași intensitate, însă au existat fani care în timpul festivității de premiere l-au apostrofat pe Lando.

Unul dintre mecanicii celor de la Racing Bulls a fost surprins în timp ce îi încurajează pe fani să-l huiduie pe Norris.

Racing Bulls a luat act de comportamentul angajatului său și a ieșit cu un comunicat în care cere scuze rivalilor de la McLaren și precizează că respectivul comportament „nu reflectă valorile echipei noastre”.

„Suntem la curent cu videoclipul de pe podiumul de weekend (n.r. din Brazilia). Acesta nu reflectă valorile echipei noastre, iar problema a fost tratată intern.

Credem în celebrarea curselor extraordinare și în respectul față de fiecare pilot, echipă și fan, atât pe circuit, cât și în afara lui”, a transmis Racing Bulls într-un comunicat de presă.

Momentul în care angajatul Racing Bulls îndeamnă fanii să-l apostrofeze pe Norris 

După victoria din Mexic, Norris a precizat că huiduielile „îl fac să se simtă mai bine”.

„Oamenii pot face ce vor, sincer. Au dreptul să o facă dacă vor. Cred că asta înseamnă sportul uneori.

Nu știu de ce nu pot să mă abțin să râd când sunt huiduit. Cred că asta face totul mai distractiv pentru mine. Așa că da, pot să continue să o facă dacă vor.

Desigur, nimeni nu-și dorește asta. Prefer ca oamenii să mă aclame. A fost la fel și la Monza și în câteva alte locuri. Nu știu de ce, pur și simplu nu pot să nu râd, așa că, dacă vor să continue, n-au decât”, a spus Norris după cursa din Mexic.

Apostrofările primite în a doua parte a sezonului nu l-au afectat pe Lando, acesta reușind rezultate foarte bune în ultima perioadă.

De altfel, Norris s-a instalat pe primul loc, britanicul având acum un avantaj de 24 de puncte față de Oscar Piastri (al doilea clasat) și 49 față de Max Verstappen (RedBull Racing).

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 341
  4. George Russell (Mercedes) 276
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 214
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 122
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
  11. Oliver Bearman (Haas) 40
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  13. Carlos Sainz (Williams) 38
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 398
  3. RedBull 366
  4. Ferrari 362
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 82
  7. Aston Martin 72
  8. Haas 70
  9. Kick Sauber 62
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

