Lando Norris, în centrul unui nou scandal: Racing Bulls își cere scuze pentru comportamentul unui angajat

Victoria clară a lui Lando Norris de la Interlagos a avut parte și de un moment mai puțin fericit, pilotul britanic primind din nou huiduieli din partea unora dintre fanii prezenți la cursă. Racing Bulls și-a cerut scuze public miercuri după ce unul dintre membrii echipei sale apare într-un video în care îi încurajează pe spectatori să-l apostrofeze pe Norris, transmite BBC.

Racing Bulls, scuze către McLaren, după ce un angajat a susținut huiduirea lui Lando Norris

După victoria din Mexic, Lando a fost puternic fluierat de mulți dintre fanii mexicani. Un jurnalist local i-a explicat lui Norris că lumea consideră că pilotul britanic a fost favorizat de McLaren în detrimentul lui Oscar Piastri, lucru care contravine spiritului sportului.

În Brazilia, huiduielile nu au fost la aceeași intensitate, însă au existat fani care în timpul festivității de premiere l-au apostrofat pe Lando.

Unul dintre mecanicii celor de la Racing Bulls a fost surprins în timp ce îi încurajează pe fani să-l huiduie pe Norris.

Racing Bulls a luat act de comportamentul angajatului său și a ieșit cu un comunicat în care cere scuze rivalilor de la McLaren și precizează că respectivul comportament „nu reflectă valorile echipei noastre”.

„Suntem la curent cu videoclipul de pe podiumul de weekend (n.r. din Brazilia). Acesta nu reflectă valorile echipei noastre, iar problema a fost tratată intern.

Credem în celebrarea curselor extraordinare și în respectul față de fiecare pilot, echipă și fan, atât pe circuit, cât și în afara lui”, a transmis Racing Bulls într-un comunicat de presă.

Momentul în care angajatul Racing Bulls îndeamnă fanii să-l apostrofeze pe Norris

🙏🏼 Racing Bulls pide perdón tras la imagen de uno de sus miembros alentando los abucheos a Norris 🗯️ “Estamos al tanto del vídeo del podio. No refleja los valores de nuestro equipo ni nuestro espíritu. El asunto se ha tratado internamente” #F1 pic.twitter.com/fCMKT77tIB — SoyMotor.com (@SoyMotor) November 12, 2025

După victoria din Mexic, Norris a precizat că huiduielile „îl fac să se simtă mai bine”.

„Oamenii pot face ce vor, sincer. Au dreptul să o facă dacă vor. Cred că asta înseamnă sportul uneori.

Nu știu de ce nu pot să mă abțin să râd când sunt huiduit. Cred că asta face totul mai distractiv pentru mine. Așa că da, pot să continue să o facă dacă vor.

Desigur, nimeni nu-și dorește asta. Prefer ca oamenii să mă aclame. A fost la fel și la Monza și în câteva alte locuri. Nu știu de ce, pur și simplu nu pot să nu râd, așa că, dacă vor să continue, n-au decât”, a spus Norris după cursa din Mexic.

Apostrofările primite în a doua parte a sezonului nu l-au afectat pe Lando, acesta reușind rezultate foarte bune în ultima perioadă.

De altfel, Norris s-a instalat pe primul loc, britanicul având acum un avantaj de 24 de puncte față de Oscar Piastri (al doilea clasat) și 49 față de Max Verstappen (RedBull Racing).

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

