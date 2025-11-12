McLaren, în alertă înainte de Las Vegas: RedBull și Verstappen pregătesc lovitura perfectă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Max Verstappen a bifat un loc trei în Brazilia, cu toate că a plecat în cursă de pe linia boxelor. Mai mult decât atât, RedBull Racing își pune mari speranțe în Grand Prixul din Las Vegas, acolo unde de obicei McLaren are reale probleme, transmite f1oversteer.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

McLaren, curse slabe în Las Vegas: Temperaturile scăzute, o reală problemă pentru echipa „papaya”

După ce în calificări nu a prins Q3, Verstappen a revenit fantastic în cursa de la Interlagos după ce echipa a schimbat motorul și a efectuat modificări la setările aerodinamice.

A fost la un pas chiar de locul al doilea, dar în cele din urmă s-a mulțumit să fie al treilea, după Lando Norris (învingător) și Kimi Antonelli.

Pe lângă modificările făcute de ingineri, Verstappen a scos în evidență un alt factor esențial în revenirea spectaculoasă de la Interlagos: temperaturile scăzute.

În acest sens, Max are mari speranțe și pentru cursa din Las Vegas, una care se desfășoară după aproximativ aceleași coordonate (în condiții de temperaturi scăzute).

Este un semn promițător pentru performanțele monopostului RedBull. Nu este însă tot: McLaren are de obicei probleme în Las Vegas tocmai din cauza frigului.

„Ne-au ajutat mult condițiile reci. În astfel de situații, mașina noastră e mai stabilă, mai predictibilă. Dacă va fi la fel și în Las Vegas, putem spera la un rezultat mare”, a spus Max Verstappen.

Marii rivali de la McLaren au un istoric slab pe circuitele reci și stradale. În 2024, echipa „papaya” a avut reale probleme de aderență în Las Vegas din cauza temperaturii pneurilor.

Norris și Piastri au pierdut timp prețios încă din primele tururi și nu au contat în lupta pentru victorie.

În aceste condiții, cursa din Las Vegas ar putea fi exact ceea ce așteaptă RedBull Racing: condițiile să fie de partea echipei din Milton Keynes.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului din Formula 1, Verstappen se găsește pe locul al treilea, la 49 de puncte în urma liderului Lando Norris.

O cursă bună pentru RedBull și un rezultat slab pentru McLaren ar reaprinde lupta pentru titlul de campion din F1.

„E un moment decisiv. McLaren va fi vulnerabil, dar trebuie să profităm de fiecare oportunitate”, a transmis Verstappen.

Marele Premiu din Las Vegas ar putea fi decisiv pentru locul întâi, poziție pentru care se luptă Norris, Piastri și Verstappen.

RedBull a decis să schimbe motorul mașinii lui Max Verstappen în Brazilia, iar mutarea a stârnit controverse. McLaren cere explicații din partea FIA: respectă această modificare plafonul de costuri impus în Formula 1?

FIA urmează să investigheze acest caz și să ofere un răspuns clar: intră sau nu schimbarea motorului făcută de RedBull Racing în costurile bugetului pentru 2025.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1