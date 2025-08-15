Kremlinul transmite că summitul Trump-Putin ar putea dura „cel puţin 6-7 ore”

Kremlinul a estimat vineri că întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, ar putea dura „cel puţin 6-7 ore”, incluzând întâlnirea lor şi o conferinţă de presă comună, relatează AFP, conform Agerpres.

„Per total, ne putem imagina că va dura cel puţin şase până la şapte ore”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea de stat rusă, explicând că cei doi lideri se vor întâlni faţă în faţă, înainte de negocieri mai ample între delegaţiile lor şi apoi o conferinţă de presă comună.

Kremlinul a anunţat totodată că Trump îl va întâmpina vineri pe Putin, la coborârea acestuia din avion în Alaska.

„La ora locală 11:00 (19:00 GMT), este programată aterizarea avionului preşedintelui (Putin), iar preşedintele Trump îl va întâmpina” pe liderul rus pe pistă, a declarat Peskov.