G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Kremlinul transmite că summitul Trump-Putin ar putea dura „cel puţin 6-7 ore”

Trump si Putin la Helsinki sursa kremlin ru
sursa foto: Kremlin.ru

Kremlinul transmite că summitul Trump-Putin ar putea dura „cel puţin 6-7 ore”

Articole15 Aug 0 comentarii

Kremlinul a estimat vineri că întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuţii privind conflictul din Ucraina, ar putea dura „cel puţin 6-7 ore”, incluzând întâlnirea lor şi o conferinţă de presă comună, relatează AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Per total, ne putem imagina că va dura cel puţin şase până la şapte ore”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea de stat rusă, explicând că cei doi lideri se vor întâlni faţă în faţă, înainte de negocieri mai ample între delegaţiile lor şi apoi o conferinţă de presă comună.

Kremlinul a anunţat totodată că Trump îl va întâmpina vineri pe Putin, la coborârea acestuia din avion în Alaska.

„La ora locală 11:00 (19:00 GMT), este programată aterizarea avionului preşedintelui (Putin), iar preşedintele Trump îl va întâmpina” pe liderul rus pe pistă, a declarat Peskov.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Summitul Trump-Putin: Ce teritorii ar putea face obiectul unui „schimb” între Rusia şi Ucraina

Articole14 Aug • 3.538 vizualizări
1 comentariu

Culisele întâlnirii Trump-Putin: Cum s-a ajuns la varianta Alaska și cât de aproape a fost Budapesta / Președinții ar putea discuta singuri, fiind însoţiţi doar de traducători

Articole13 Aug • 1.622 vizualizări
2 comentarii

DeepState: Trupele ruse au avansat 10 km în regiunea Donețk în 24 de ore

Articole12 Aug • 1.102 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.