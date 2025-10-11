Donald Trump, declarat în stare excelentă de sănătate: vârsta cardiacă cu 14 ani mai mică decât cea reală

Donald Trump „continuă să se bucure de o sănătate excelentă”, se arată în buletinul medical al preşedintelui american, publicat vineri după o vizită medicală „de rutină”, transmite News.ro.

În vârstă de 79 de ani, republicanul a efectuat a doua sa vizită medicală de la întoarcerea la Casa Albă în ianuarie. În timpul acestui examen, s-a stabilit că vârsta sa cardiacă era „cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta sa cronologică”, se arată în buletinul de sănătate transmis de purtătorul său de cuvânt.

„Preşedintele Donald Trump continuă să se bucure de o sănătate excepţională, cu performanţe cardiovasculare, pulmonare, neurologice şi fizice bune”, continuă documentul semnat de medicul prezidenţial american, Sean Barbabella.

De asemenea, se menţionează că preşedintele a primit un rapel al vaccinului împotriva Covid-19, „în vederea unei deplasări internaţionale”, în timp ce ministrul său al sănătăţii, RFK Jr., cunoscut pentru poziţiile sale sceptice faţă de vaccinuri, a restricţionat accesul la vaccinurile împotriva Covid-19.

Această „vizită medicală anuală de rutină”, anunţată miercuri de Casa Albă, urmează unui examen medical efectuat deja în aprilie de republican, în cadrul căruia medicul său îl declarase deja în stare foarte bună de sănătate.

Donald Trump, cel mai în vârstă preşedinte care a depus jurământul în Statele Unite, nu scapă de întrebările şi speculaţiile privind starea sa de sănătate, chiar dacă acestea sunt departe de a atinge intensitatea celor adresate predecesorului său, democratul Joe Biden.

Miliardarul a fost văzut cu vânătăi pe mâna dreaptă. Fotografii recente îl arată cu un strat gros de machiaj în acel loc. Casa Albă a afirmat în iulie că aceste vânătăi erau cauzate de „strângeri frecvente de mână” şi de administrarea de aspirină ca tratament cardiovascular standard.

Casa Albă a anunţat, de asemenea, în iulie că Donald Trump suferea de insuficienţă venoasă, o problemă circulatorie care duce la acumularea de sânge în membrele inferioare.

La acea vreme, Karoline Leavitt a răspuns, de asemenea, speculaţiilor privind o posibilă problemă de sănătate a preşedintelui republican, după publicarea unor fotografii care arătau vânătăi pe mâinile sale. Ea a asigurat atunci că acestea erau consecinţa „strângerilor de mână frecvente” şi a consumului de aspirină, „în cadrul unei prescripţii cardiovasculare preventive standard”.