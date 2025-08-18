Iranul a expulzat 1,2 milioane de refugiaţi afgani în ultimele şase luni

Iranul a expulzat 1,2 milioane de refugiaţi afgani în ultimele şase luni şi plănuieşte să expulzeze încă 800.000 până în martie anul viitor, a declarat ministrul de interne Eskandar Momeni, conform agenţiei de ştiri de stat IRNA, preluată de dpa, transmite Agerpres.

Acest lucru ar creşte numărul total de expulzări la două milioane din cei aproximativ şase milioane de afgani care locuiesc în Iran.

Momeni a spus că măsurile sunt aplicate conform legii imigraţiei împotriva străinilor fără permise de şedere valide şi nu sunt motivate de ‘xenofobie’, a relatat IRNA luni.

În fiecare an, conflictele, sărăcia şi şomajul ridicat determină un număr mare de afgani să treacă ilegal graniţa de 300 de kilometri în Iran.

Mulţi lucrează în posturi cu salarii mici în oraşe mari, inclusiv pe şantierele de construcţii, unde sunt consideraţi drept forţă de muncă ieftină şi de încredere.

Un factor cheie din spatele expulzărilor în masă şi al opririi altor intrări este criza economică profundă din Iran.

În ciuda bogăţiei sale în petrol, ţara se confruntă cu un şomaj în continuă creştere, exacerbat de disputa cu Occidentul în dosarul nuclear şi de sancţiunile internaţionale.