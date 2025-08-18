G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Iranul a expulzat 1,2 milioane de refugiaţi afgani în ultimele şase luni

pakistan refugiati afgani afganistan
sursa foto: Farooq Naeem / AFP

Iranul a expulzat 1,2 milioane de refugiaţi afgani în ultimele şase luni

Articole18 Aug 0 comentarii

Iranul a expulzat 1,2 milioane de refugiaţi afgani în ultimele şase luni şi plănuieşte să expulzeze încă 800.000 până în martie anul viitor, a declarat ministrul de interne Eskandar Momeni, conform agenţiei de ştiri de stat IRNA, preluată de dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Acest lucru ar creşte numărul total de expulzări la două milioane din cei aproximativ şase milioane de afgani care locuiesc în Iran.

Momeni a spus că măsurile sunt aplicate conform legii imigraţiei împotriva străinilor fără permise de şedere valide şi nu sunt motivate de ‘xenofobie’, a relatat IRNA luni.

În fiecare an, conflictele, sărăcia şi şomajul ridicat determină un număr mare de afgani să treacă ilegal graniţa de 300 de kilometri în Iran.

Mulţi lucrează în posturi cu salarii mici în oraşe mari, inclusiv pe şantierele de construcţii, unde sunt consideraţi drept forţă de muncă ieftină şi de încredere.

Un factor cheie din spatele expulzărilor în masă şi al opririi altor intrări este criza economică profundă din Iran.

În ciuda bogăţiei sale în petrol, ţara se confruntă cu un şomaj în continuă creştere, exacerbat de disputa cu Occidentul în dosarul nuclear şi de sancţiunile internaţionale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Berlinul, Londra şi Parisul, pregătite să reintroducă sancţiuni împotriva Iranului, dacă nu se negociază o soluție la programul nuclear până la finele lui august

Articole13 Aug • 186 vizualizări
0 comentarii

Iranul susţine că a arestat 21.000 de „suspecţi” în timpul războiului de 12 zile cu Israelul

Articole12 Aug • 169 vizualizări
0 comentarii

Iranul întrerupe furnizarea de electricitate în Teheran din cauza valului de căldură care afectează reţeaua electrică

Articole6 Aug • 2.073 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.