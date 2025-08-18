Ilie Bolojan, către reprezentaţii Asociaţiei Municipiilor din România: Investiţiile din PNRR vor continua planificat, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis, luni, reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România, cu care s-a întâlnit la Palatul Victoria, că investiţiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026. Premierul a mai spus că ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, şi care vor fi în continuare finanţate, după adoptarea Ordonanţei de urgenţă. De asemenea, celelalte proiecte, pentru care nu va fi asigurată finanţare din PNRR, vor fi preluate pentru a fi susţinute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naţionale, transmite News.ro.

Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, în contextul consultărilor asupra reformei administraţiei publice locale şi prioritizării proiectelor de investiţii din fonduri publice.

În cadrul discuţiilor, au fost analizate propunerile primarilor de municipii şi au fost clarificate o serie de aspecte referitoare la măsurile de reformă administrativă, precum şi la proiectul de ordonanţă de urgenţă privind gestionarea investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, arată Executivul într-un comunicat oficial.

”Investiţiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026, aşa cum România s-a angajat în dialogul cu reprezentanţii Comisiei Europene. După ordonanţa de urgenţă pe care o vom aproba în şedinţă de Guvern, ministerele care coordonează gestionarea implementării PNRR vor prezenta, după consultări cu beneficiarii, lista proiectelor mature, pentru care lucrările au fost începute, şi care vor fi în continuare finanţate”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul a adăugat că celelalte proiecte, pentru care nu va fi asigurată finanţare din PNRR şi care nu vor putea fi finalizate până la data de 31 august 2026, vor fi preluate pentru a fi susţinute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naţionale. Un alt subiect important al discuţiei de astăzi, de la Palatul Victoria, s-a referit la reforma administraţiei publice locale, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale.

”Reprezentanţii Guvernului şi primarii de municipii au analizat aspectele legate de descentralizarea deciziilor, precum a celor legate de autorizarea jocurilor de noroc, dar şi despre descentralizarea resursei umane. Reforma impozitului asupra proprietăţii, preluarea asistenţilor personali ai persoanelor cu dizabilităţi de către structurile descentralizate ale Ministerului Muncii, reducerea numărului de angajaţi din administraţia publică au fost, de asemenea, subiecte discutate în cadrul întâlnirii de lucru de astăzi”, mai spune Guvernul în comunicat.

La consultările de astăzi de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierii Tánczos Barna şi Marian Neacşu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Marin Ţole. De asemenea, la întâlnirea cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România a participat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.