Dorin Bucă și visul american: Povestea baschetbalistului român de 2,16 m care a cucerit NCAA

Dorin Bucă și-a văzut visul cu ochii, pivotul român de 2,16 metri urmând să joace din sezonul viitor în NCAA (baschetul universitar nord-american), la Kansas State. Format la Perugia Basket, Dorin va fi eligibil timp de doi ani de zile, transmite umbriasocial.it.

Născut în România și stabilit în Italia, Bucă și-a început parcursul baschetbalistic la Narni, apoi a ajuns în anul 2014 la echipa Perugia.

S-a afirmat ulterior în cadrul sectorului juvenil de la Perugia Basket, unde a crescut de la un sezon la altul și a devenit una dintre speranțele baschetului din zonă.

În sezonul 2022-2023, Bucă a jucat atât pentru Mens Sana (în Serie C), cât și pentru Perugia (în C2), contribuind la salvarea echipei în play-out.

A urmat transferul la Libertas Livorno, unde a câștigat campionatul de Serie B și a fost confirmat pentru A2.

În ultimul sezon competițional, cu Livorno în Serie A2, a avut medii de 5,6 puncte, 5,3 recuperări și 1,2 capace pe meci.

Performanțele lui Dorin nu au rămas neobservate, iar Bucă își vede visul împlinit: va reprezenta Kansas State în NCAA, urmând pașii unor baschetbaliști europeni care au reușit să deschidă drumul spre baschetul profesionist american (NBA).

„Dorin Bucă aduce Umbria în America!” – a titrat Fip Umbria în mesajul său de felicitare. „Suntem foarte mândri de tine, ține sus steagul baschetului din Umbria!”

Pe 23 august 2025, Dorin Bucă va împlini vârsta de 23 de ani.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Romanian center 𝐃𝐨𝐫𝐢𝐧 𝐁𝐮𝐜𝐚 is joining 𝐊𝐚𝐧𝐬𝐚𝐬 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 for the 25/26 𝐍𝐂𝐀𝐀 season.

Dorin will start his journey as a student-athlete after being declared eligible for the next two years! 🇷🇴 🇺🇸#SigmaSportsFamily #DreamBIG pic.twitter.com/kD3AUr9ZBy — SigmaSports (@Sigma_Sports) August 20, 2025