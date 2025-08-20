G4Media.ro
Dorin Bucă și visul american: Povestea baschetbalistului român de 2,16 m care…

Dorin Buca a fost transferat de Kansas State de la Livorno. Baschetbalistul român are 2.16 metri și va juca în NCAA.
Dorin Buca / Sursa foto: Michele Nucci/Ipa Sport / Ipa-Ag / Zuma Press / Profimedia

Dorin Bucă și visul american: Povestea baschetbalistului român de 2,16 m care a cucerit NCAA

Sportz20 Aug 0 comentarii

Dorin Bucă și-a văzut visul cu ochii, pivotul român de 2,16 metri urmând să joace din sezonul viitor în NCAA (baschetul universitar nord-american), la Kansas State. Format la Perugia Basket, Dorin va fi eligibil timp de doi ani de zile, transmite umbriasocial.it.

Născut în România și stabilit în Italia, Bucă și-a început parcursul baschetbalistic la Narni, apoi a ajuns în anul 2014 la echipa Perugia.

S-a afirmat ulterior în cadrul sectorului juvenil de la Perugia Basket, unde a crescut de la un sezon la altul și a devenit una dintre speranțele baschetului din zonă.

În sezonul 2022-2023, Bucă a jucat atât pentru Mens Sana (în Serie C), cât și pentru Perugia (în C2), contribuind la salvarea echipei în play-out.

A urmat transferul la Libertas Livorno, unde a câștigat campionatul de Serie B și a fost confirmat pentru A2.

În ultimul sezon competițional, cu Livorno în Serie A2, a avut medii de 5,6 puncte, 5,3 recuperări și 1,2 capace pe meci.

Performanțele lui Dorin nu au rămas neobservate, iar Bucă își vede visul împlinit: va reprezenta Kansas State în NCAA, urmând pașii unor baschetbaliști europeni care au reușit să deschidă drumul spre baschetul profesionist american (NBA).

„Dorin Bucă aduce Umbria în America!” – a titrat Fip Umbria în mesajul său de felicitare. „Suntem foarte mândri de tine, ține sus steagul baschetului din Umbria!”

Pe 23 august 2025, Dorin Bucă va împlini vârsta de 23 de ani.

