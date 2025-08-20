Donald Tusk, împotriva organizării negocierilor de pace privind Ucraina la Budapesta: „Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”

Donald Tusk, prim-ministrul polonez, declară că nu susține ideea organizării viitoarelor negocieri de pace privind Ucraina în Ungaria, transmite Sky News.

Donald Trump a sugerat Budapesta ca loc de întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, potrivit Casei Albe.

Dar Tusk sugerează că organizarea negocierilor în capitala Ungariei – unde a fost semnat memorandumul de la Budapesta din 1994 – ar reprezenta o ironie istorică.

Ucraina a renunțat la arsenalul său nuclear în schimbul unor garanții de securitate, ca parte a memorandumului, un acord încălcat ulterior de Rusia prin anexarea Crimeei în 2014 și invazia din 2022.

„Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”, a spus Tusk.