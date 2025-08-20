G4Media.ro
Donald Tusk, împotriva organizării negocierilor de pace privind Ucraina la Budapesta: „Poate…

Donald Tusk
Sursa foto: European Council

Donald Tusk, împotriva organizării negocierilor de pace privind Ucraina la Budapesta: „Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”

Articole20 Aug 0 comentarii

Donald Tusk, prim-ministrul polonez, declară că nu susține ideea organizării viitoarelor negocieri de pace privind Ucraina în Ungaria, transmite Sky News.

Donald Trump a sugerat Budapesta ca loc de întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, potrivit Casei Albe.

Dar Tusk sugerează că organizarea negocierilor în capitala Ungariei – unde a fost semnat memorandumul de la Budapesta din 1994 – ar reprezenta o ironie istorică.

Ucraina a renunțat la arsenalul său nuclear în schimbul unor garanții de securitate, ca parte a memorandumului, un acord încălcat ulterior de Rusia prin anexarea Crimeei în 2014 și invazia din 2022.

„Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”, a spus Tusk.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

