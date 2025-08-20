Donald Tusk, împotriva organizării negocierilor de pace privind Ucraina la Budapesta: „Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”
Donald Tusk, prim-ministrul polonez, declară că nu susține ideea organizării viitoarelor negocieri de pace privind Ucraina în Ungaria, transmite Sky News.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Donald Trump a sugerat Budapesta ca loc de întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, potrivit Casei Albe.
Dar Tusk sugerează că organizarea negocierilor în capitala Ungariei – unde a fost semnat memorandumul de la Budapesta din 1994 – ar reprezenta o ironie istorică.
Ucraina a renunțat la arsenalul său nuclear în schimbul unor garanții de securitate, ca parte a memorandumului, un acord încălcat ulterior de Rusia prin anexarea Crimeei în 2014 și invazia din 2022.
„Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”, a spus Tusk.
Budapest? Not everyone may remember this, but in 1994 Ukraine already got assurances of territorial integrity from the US, Russia and the UK. In Budapest. Maybe I’m superstitious, but this time I would try to find another place.
— Donald Tusk (@donaldtusk) August 20, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Zelenski și Putin s-ar putea întâlni până la sfârșitul lunii. Cinci locații sunt luate în considerare – surse
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.