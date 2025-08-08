Centura Reghin, după 3 ani de licitații și contestații repetate, nu are un constructor desemnat / Asociația Pro Infrastructură cere anchetă pentru suspiciuni de favorizare a unui singur ofertant

Proiectul construirii Centurii Reghin, aflat în sarcina Primăriei Reghin, după ce CNAIR și Ministerul Transporturilor au lăsat autoritățile locale să îl implementeze, rămâne blocat, după aproape trei ani de la lansarea licitației, putând culmina chiar cu anularea ei, transmite Asociația Pro Infrastructură. Desemnată câștigătoare, firma Dimex 2000, suspectată că a fost favorizată, nu poate semna contractul, pentru că rundele repetate ale licitației au fost desființate de instanță, existând indicii de eliminare completă a concurenței în beneficiul unui singur favorit. „Primăria ignoră pur și simplu argumentele instanței, sperând că antreprenorii rămași în competiție se vor lăsa păgubași.”, scrie API.

Varianta de Ocolire Reghin, cu o lungime de 12,7 km și o valoare estimată la aproape 500 milioane lei fără TVA, este un proiect promis încă din 2004, în urmă cu 15 ani, și inclus în Master Planul General de Transport. Deși indicatorii tehnico-economici au fost aprobați în urmă cu peste un deceniu, licitația a fost lansată abia în decembrie 2022, cu o durată contractuală de 48 de luni (12 luni pentru proiectare, 36 pentru execuție).

Lansată de Primăria Reghin după ce CNAIR și Ministerul Transporturilor au transferat responsabilitatea în 2022, procedura a atras șase ofertanți:

Automagistral-Pivden (Ucraina) – ofertant unic

Dimex 2000 (leader), CML.RO, OPR Asfalt, Obras Publicas y Regadios, Explan

Strabag (leader), ARL Cluj

Geiger Transilvania (leader), Todini Costruzioni Generali, Bog’Art

Frasinul (leader), Perfect Consult Europe

Far Foundation (leader), Rostdorstroy

Runda 1 – decembrie 2023, cinci ofertanți eliminați între Crăciun și Revelion. Într-un gest considerat suspect de Asociația Pro Infrastructură (API), în ultima săptămână din decembrie 2023, Primăria Reghin descalifică cinci dintre cei șase ofertanți, fără a oferi clarificările legale necesare. Singura rămasă în cursă, Dimex 2000, automat câștigătoare.

Automagistral, Frasinul, Geiger și Far Foundation au depus contestații la CNSC, care le-a admis în martie-aprilie 2024. Deciziile au fost confirmate de Curtea de Apel Târgu Mureș (CATM), care a dispus reevaluarea ofertelor și anularea motivelor de descalificare.

Runda 2 – iulie 2024, Primăria ignoră instanța și reia descalificările. În loc să reevalueze ofertele în litera legii, Primăria identifică noi motive de descalificare, încălcând obligația de a se limita la aspectele tranșate de instanță. Decizia este din nou atacată și, în octombrie 2024, Curtea de Apel confirmă ilegalitatea noii evaluări.

Runda 3 – aprilie 2025, aceeași firmă, același favorit. Primăria Reghin elimină iar toți concurenții, cu excepția firmei Dimex, invocând necorelări între resursele umane și planificarea grafică – un motiv deja respins de instanță. Geiger și Far contestă, iar CNSC admite contestația Geiger, hotărâre menținută de instanță.

Runda 4 – vara 2025, Primăria nu descalifică, ci depunctează. Strategia se schimbă. Primăria nu-i mai descalifică pe ofertanți, ci scade punctajul ofertei Geiger, astfel încât Dimex să rămână pe primul loc. Motivul? Garanția lucrărilor – deși toți ofertanții oferiseră garanția maximă cerută, așa cum se practică frecvent pentru obținerea punctajului complet.

Pe SEAP, licitația a intrat recent în faza de evaluare financiară, cu termen limită 20 august 2025, „care poate fi amânată, desigur”, menționează API. „Oare cine va fi declarat câștigător? Oare cine va contesta, din nou?”, mai spune organizația care atrage atenția că „după trei etape cu eliminarea completă a concurenței în beneficiul unui favorit, toate desființate de justiție, meciul intră în repriza a patra, putând culmina chiar cu anularea licitației”.

Asociația Pro Infrastructură cere anchetă, afirmând că ceea ce se întâmplă la Centura Reghin „pute atât de tare a corupție încât ne vedem nevoiți să cerem organelor de control abilitate să investigheze cazul”.

„În 15 ani de monitorizare am văzut nenumărate exemple de prostie cruntă, rea voință și dorință acerbă de a ieși „cine trebuie”. Dar chiar și noi suntem mirați că, de peste doi ani de zile, Primăria Reghin se ambiționează să scape de toți concurenții de la licitația centurii municipiului, cu excepția unuia.”, scrie API.