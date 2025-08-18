Cel puţin şapte morţi şi numeroşi răniţi în atacuri ruse în Ucraina, înaintea întâlnirii Trump-Zelenski la Casa Albă

Cel puţin şapte persoane au fost ucise, iar alte 18 rănite în atacuri ruse la Harkov (est) şi în regiunea Sumî, anunţă autorităţile ucrainene, înainte de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească luni, la Washington, cu Donald Trump cu secretarul general al NATO Mark Rutte şi unii lideri europeni pentru a discuta despre o soluţionare a conflictului, relatează canalul de știri Euronews, citat de News.ro.

Autorităţile ucrainene au anunţat după miezul nopţii de duminică spre luni atacuri în oraşul Harkov, extrem de distrugătoare, şi în regiunile Sumî (nord-est) şi Odesa (sud).

La Harkov, salvatori au anunţat că Rusia a lansat ”un atac masiv într-un cartier rezidenţial” către ora locală 5.00 (şi ora României).

Un bloc cu cinci etaje a luat foc, iar mai multe locuri au suferit distrugeri importante.

Primarul oraşului, Igor Terehov a anunţat pe Telegram un prin bilanţ de patru morţi.

Şeful Administraţiei Militare Oleg Sînegubov a precizat că o fată în vârstă de un an şi jumătate şi un adolescent în vârstă de 15 ani au fost ucişi.

El a anunţat 18 răniţi şi că cinci persoane au fost date dispărute.

Harkovul. al doilea cel mai important oraş ucrainean înainte de război, a fost anterior, în noaptea de duminică spre luni, ţinta unui atac rus cu o rachetă balistică, soldat cu 11 răniţi, a anunţat primarul.

La Sumî, şeful Administraţiei Militare regionale Oleg Grîgorov a anunţat atacuri ruse în două mesaje, cu bombă şi apoi cu dronă.

El a anunţat doi răniţi – ”o femeie (în vârstă) de 57 de ani (…) în stare gravă” şi ”un şofer (în vârstă) de 43 de ani (…) transortat la spital”.

În regiunea Odesa, atacuri cu drone au cauzat incendii ale un or ”infrastructuri energetice”, care au fost stinse rapid, a anunţat şeful Administraţiei Militare regionale Oleg Kiper.

El a precizat că nu s-a înegistrat nicio victimă.

Suspilne scria că atacuri cu rachete au continuat luni dimineaţa.

Forţele Aeriene ucrainene au avertizat împotriva unor atrocităţi cu bombe planante în regiunile de frontieră şi unor atacuri ruse cu dronă în toată ţara.

”Rusia continuă să omoare deliberat civili”, a denunţat pe Telegram şeful administraţiei prezidenţiale Andrii Iermak, care a difuzat imagini cu un bloc în flălcăpri la Herkov.

Negocieri urmează să aibă loc luni, la Washington, între Kiev, aliaţii săi europeni şi preşedintele american, la trei zole după un summit Trump-Putin în Alaska, care nu a oprit Războiul din Ucraina, invadată de Rusia în februarie 2022.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat, pe X, angajamentul şi dornţa Kievului de a pune capăt războiului ”rapid şi fiabil”.

El a evocat un precedent armistiţiu între Ucraina şi Rusia, după invazia Donbasului (estul Ucrainei) şi anexarea ilegală a Crimeei în 2014.

”Pacea trebuie să fie durabilă. Nu ca acum câţiva ani, când Ucraina a fost forţată să abandoneze Crimeea şi o parte a estului nostru, o parte a Donbasului, de care Putin s-a servit pur şi simplu ca trambulină într-un nou atac. Sau atunci când Ucraina a primit aşa-zise «garanţii de securiatte» în 1994, dar care nu au funcţionat”, a scris Volodimir Zelenski.

La întoarcerea din Alaska, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin vineri, Donald Trump a avansat pista unei clauze a securităţii colective inspirate de Articolul 5 al NATO, însă în afara cadrului Alianţei Nord-Atlantice, considerată de Moscova o ameninţatre existenţială.

Emisarul său Steve Witkoff a dat asigurări că Moscova a făcut ”anumite concesii” teritoriale cu privire la ”cinci regiuni” ucrainenen şi a citat ”i discuţie importantă cu privire la Doneţk” – care face din Donbas împreună cu Luganskul şi care este priooritatea militară a Kremlinului.

Într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a afirmat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are puterea să pună capăt Războiului din Ucraina ”aproape imediat” şi a avertizat că, dacă nu o face, va fi nevoit să lupte, fără susţinerea Statelor Unite.

Volodimir Zelenski a refuzat însă, până în prezent, orice concesie teritorială.

El urmează să se întâlnească luni cu Donald Trump şi cu cancelarul german Friedrich Merz, premierul brtianic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni şi preşedintele finlandez Alexander Stubb.

Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen şi secretarul general al NATO Mark Rutte urmează să participe, la rându lor, la reuniune.

Ei urmează să li se alăture preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o demonstraţie puternică de unitate, în pofida unor încercări ale adminstraţiei Trump de a îndepărta Europa de eforturi de pace în Ucraina.