Bulgaria este pe primul loc în UE la capitolul fumat / Aproape jumătate dintre bărbații bulgari cumpără țigări

Bulgaria se află din nou pe primul loc în UE la capitolul fumat. În rândul statelor membre, ponderea fumătorilor din Bulgaria este din nou cea mai mare – 37%, conform datelor Eurostat pentru 2024. În medie, pentru Uniunea Europeană, această pondere este de 24%.

Suedia raportează cea mai mică pondere a fumătorilor – 8% în rândul populației cu vârsta de 15 ani și peste, urmată de Olanda – 11% și Danemarca – 14%. Aceste trei țări au înregistrat, de asemenea, cele mai scăzute procente privind fumatul, atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor: Suedia (9% dintre bărbați și 8% dintre femei), Olanda (13% și 10%) și Danemarca (16% și 12%).

Spre deosebire de aceste state, în Bulgaria ponderea fumătorilor este per total cea mai mare – 37%, urmată de Grecia – 36% și Croația – 35%. Aproape jumătate din populația masculină fumează în Bulgaria – 49%, în Letonia – 48% și în Lituania – 43%. În rândul femeilor, cele mai mari procente privind fumatul se înregistrează în Grecia – 32%, Croația – 30% și România – 29%.

Unul dintre indicatorii Eurostat pentru măsurarea progresului în ceea ce privește Obiectivul de Dezvoltare Durabilă „Sănătate și bunăstare” este prezența fumatului în rândul populației cu vârsta de 15 ani și peste. 24% din populația UE cu vârsta de 15 ani și peste fumează, ceea ce reprezintă o scădere cu 2% față de 2017. În rândul bărbaților, această pondere este de 28%, în timp ce 21% dintre femei fumează.

