Bani mai puțini pentru românii aflați în concediu medical / Din august, cei care au nevoie de cel mult o săptămână de concediu medical vor primi o indemnizație de doar 55% din baza de calcul, față de 75%

Din luna august, cei care au nevoie de cel mult o săptămână de concediu medical vor primi o indemnizație de doar 55% din baza de calcul față de 75%, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța spun că procentul se modifică în funcție de numărul de zile de incapacitate temporară de muncă.

În cazul bolilor obișnuite, precum virozele, problemele digestive sau accidentele în afara muncii, indemnizațiile pentru concediile medicale sunt împărțite în trei categorii. Cea mai mare scădere, de 20%, este în cazul concediilor de până într-o săptămână, spune Aura Drăgoi, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța.

”Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă ce este cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii se determină în funcție de totalul zilelor de concediu medical acordat pentru fiecare episod de boală, după cum urmează: prin aplicarea procentului de 55% asupra bazei de calcul stabilite pentru pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de până la 7 zile de incapacitate temporară de muncă; prin aplicarea procentului de 65% asupra bazei de calcul stabilite pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă cuprinsă între 8 şi 14 zile; prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite pentru certificatele de concediu medical eliberate pentru o perioadă de cel puțin 15 zile de incapacitate temporară de muncă”, explică Aura Drăgoi.

Pentru concediile medicale eliberate în cadrul unui episod de boală pentru care certificatele de concediu medical iniţiale au fost eliberate până la data de 1 august 2025, se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data eliberării certificatelor de concediu medical iniţiale.

Peste 3,2 milioane de certificate de concediu medical au fost eliberate anul trecut, potrivit unei statistici prezentate, miercuri, de Cansa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Instituţia arată că, în top 10, al codurilor pentru care s-au eliberat concedii medicale se află 995 ”persoane ce se adresează serviciilor de sănătate pentru motive legate de reproducţie”.

De asemenea, instituţia prezint şi situaţia la zi a sumelor restante, arătând că, la finalul lunii februarie, era vorba despre 4,2 miliarde de lei.