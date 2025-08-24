G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ayatollahul Ali Khamenei: Statele Unite vor ca Iranul să le fie supus.…

lider suprem iran, ayatollahul ali khameni, regim islamic teheran
sursa foto: Iranian Supreme Leader’S Office / Zuma Press / Profimedia

Ayatollahul Ali Khamenei: Statele Unite vor ca Iranul să le fie supus. Naţiunea iraniană este profund jignită de o astfel de insultă

Articole24 Aug 0 comentarii

Iranul se va opune cu fermitate dorinţei Statelor Unite de a face Teheranul „docil şi supus”, a declarat, duminică, liderul suprem al ţării, ayatollahul Ali Khamenei, într-un comentariu difuzat de mass-media de stat, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Statele Unite vor ca Iranul să le fie supus. Naţiunea iraniană este profund jignită de o astfel de insultă şi va lupta cu toate forţele împotriva celor care nutresc astfel de aşteptări false faţă de poporul iranian”, a spus el, conform agenţiei IRNA.

Cei care pledează pentru negocieri directe cu Washingtonul pentru a rezolva problemele sunt superficiali, a adăugat liderul.

„Cei care ne ameninţă să purtăm negocieri directe cu SUA nu văd decât aparenţele, în opinia mea… problema este de nerezolvat”, a spus Khamenei.

El a menţionat că ostilitatea SUA faţă de Iran nu este un fenomen recent, întrucât diferite administraţii americane au menţinut o poziţie consecventă de duşmănie, sancţiuni şi ameninţări împotriva Republicii Islamice şi a poporului iranian încă de la victoria Revoluţiei Islamice din 1979.

Anterior, motivele acestei ostilităţi erau adesea ascunse sub diverse pretexte, precum terorismul, drepturile omului, problemele femeilor şi democraţia, a spus ayatollahul Khamenei. Cu toate acestea, a adăugat el, actuala administraţie americană şi-a clarificat adevăratul obiectiv, afirmând că opoziţia faţă de Iran provine din dorinţa ca naţiunea să se supună cerinţelor SUA.

Ayatollahul Khamenei a îndemnat toate persoanele, oficialii şi intelectualii să păstreze şi să consolideze din toată inima scutul de fier al actualei mari unităţi naţionale. El a mai spus că toate persoanele şi grupurile ar trebui să-l sprijine pe preşedintele Masoud Pezeshkian, care munceşte din greu.

Liderul a subliniat, de asemenea, că duşmanii Iranului au realizat, prin fermitatea şi unitatea puternică a naţiunii, a oficialilor şi a forţelor armate, că poporul iranian şi sistemul islamic nu pot fi supuşi sau comandaţi prin război.

El a avertizat că adversarii urmăresc acum obiectivul lor încercând să creeze diviziuni în interiorul Iranului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

De ce crede Donald Trump că merită premiul Nobel pentru Pace şi care sunt cele şapte războaie pe care spune că le-a încheiat

Articole24 Aug • 951 vizualizări
1 comentariu

Iranul anunţă că a ucis în provincia Sistan-Balucistan şase membri ai unui grup având legături cu Israelul

Articole23 Aug • 348 vizualizări
1 comentariu

Elveția își consolidează competitivitatea după noile tarife impuse de SUA

Articole23 Aug • 764 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.