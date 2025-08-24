Ayatollahul Ali Khamenei: Statele Unite vor ca Iranul să le fie supus. Naţiunea iraniană este profund jignită de o astfel de insultă

Iranul se va opune cu fermitate dorinţei Statelor Unite de a face Teheranul „docil şi supus”, a declarat, duminică, liderul suprem al ţării, ayatollahul Ali Khamenei, într-un comentariu difuzat de mass-media de stat, transmite News.ro.

„Statele Unite vor ca Iranul să le fie supus. Naţiunea iraniană este profund jignită de o astfel de insultă şi va lupta cu toate forţele împotriva celor care nutresc astfel de aşteptări false faţă de poporul iranian”, a spus el, conform agenţiei IRNA.

Cei care pledează pentru negocieri directe cu Washingtonul pentru a rezolva problemele sunt superficiali, a adăugat liderul.

„Cei care ne ameninţă să purtăm negocieri directe cu SUA nu văd decât aparenţele, în opinia mea… problema este de nerezolvat”, a spus Khamenei.

El a menţionat că ostilitatea SUA faţă de Iran nu este un fenomen recent, întrucât diferite administraţii americane au menţinut o poziţie consecventă de duşmănie, sancţiuni şi ameninţări împotriva Republicii Islamice şi a poporului iranian încă de la victoria Revoluţiei Islamice din 1979.

Anterior, motivele acestei ostilităţi erau adesea ascunse sub diverse pretexte, precum terorismul, drepturile omului, problemele femeilor şi democraţia, a spus ayatollahul Khamenei. Cu toate acestea, a adăugat el, actuala administraţie americană şi-a clarificat adevăratul obiectiv, afirmând că opoziţia faţă de Iran provine din dorinţa ca naţiunea să se supună cerinţelor SUA.

Ayatollahul Khamenei a îndemnat toate persoanele, oficialii şi intelectualii să păstreze şi să consolideze din toată inima scutul de fier al actualei mari unităţi naţionale. El a mai spus că toate persoanele şi grupurile ar trebui să-l sprijine pe preşedintele Masoud Pezeshkian, care munceşte din greu.

Liderul a subliniat, de asemenea, că duşmanii Iranului au realizat, prin fermitatea şi unitatea puternică a naţiunii, a oficialilor şi a forţelor armate, că poporul iranian şi sistemul islamic nu pot fi supuşi sau comandaţi prin război.

El a avertizat că adversarii urmăresc acum obiectivul lor încercând să creeze diviziuni în interiorul Iranului.