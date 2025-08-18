G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”: Întâlnirea reprezentanților asociațiilor magistraților cu prim-ministrul Ilie…

judecator, justitie, judecata, balanta, dreptate, lege, instanta
Sursa foto: Unsplash/ Tingey Injury Law Firm

Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”: Întâlnirea reprezentanților asociațiilor magistraților cu prim-ministrul Ilie Bolojan a avut scopul de a debloca dialogul dintre puterea executivă și magistrați

Articole18 Aug 1 comentariu

Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” a participat luni, 18 august, la întâlnirea organizată la sediul Guvernului României între prim-ministrul Ilie Bolojan și reprezentanții asociațiilor profesionale ale magistraților din România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Întâlnirea a avut scopul de a debloca dialogul dintre puterea executivă și magistrați.

Reprezentanții asociațiilor profesionale ale judecătorilor și procurorilor au prezentat pe larg argumente privind riscurile imediate și pe termen lung ale proiectului de lege vizând o altă reglementare privind pensiile magistraților, elementele care determină neconstituționalitatea unor prevederi, în accepțiunea deciziilor consecutive ale Curții Constituționale, respectiv conflictul acelor dispoziții cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„S-a insistat asupra necesității dialogului, încurajării coooperării, dar și a clarificării unor informații eronate care au stat la baza proiectului de lege. De asemenea, s-a punctat necesitatea reformelor pentru reducerea volumului de lucru în instanțe și parchete, precum și pentru aplicarea cerințelor Comisiei de la Veneția și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. S-a reiterat că, doar ulterior implementării unor astfel de reforme, s-ar putea evalua necesitatea modificării statutului judecătorilor și procurorilor, aceasta cu atât mai mult cu cât recenta Lege nr.282/2023 răspunde preocupărilor executivului în legătură cu vârsta de pensionare și cuantumul pensiei”, au precizat reprezentanții Asociaţiei „Forumul Judecătorilor din România”.

S-a subliniat importanța unei salarizări coerente, acceptându-se de ambele părți necesitatea păstrării cuantumului actual al remunerațiilor magistraților, precum și un just echilibru în privința măsurilor privind vârsta de pensionare (etapizarea fiind realizată în fapt încă din anul 2024), respectiv cuantumul pensiilor. De asemenea, s-a agreat faptul că proiectul propus de Guvernul României determină o discriminare istorică între diversele generații de magistrați.

Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” a arătat și că subiectele sensibile necesită întotdeauna un schimb profesionist de idei, pentru a găsi soluții concrete în interesul justiției, respectiv al cetățenilor români, distinct de anumite opinii subiective din spațiul public, rolul asociațiilor profesionale ale judecătorilor și procurorilor fiind esențial.

„Reiterăm că orice reglementare referitoare la salarizarea şi stabilirea pensiilor magistraţilor trebuie să respecte cele două principii, al independenţei justiţiei şi al statului de drept, cadrul constituţional actual fundamentând în mod clar securitatea financiară a magistraţilor.

Totodată, statutul judecătorilor și procurorilor trebuie să fie unul previzibil, iar nu modificat de zeci de ori în câțiva ani, în scopuri electorale sau pentru a determina crize de personal și părăsirea sistemului judiciar de mii de magistrați”, susțin reprezentanții Asociaţiei „Forumul Judecătorilor din România”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Bolojan, după consultările cu Asociaţia Magistraţilor din România: Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, în linia normelor europene, ţine cont de echitate socială, de realităţile bugetare şi necesitatea de a reduce cheltuielile

Articole18 Aug • 9.966 vizualizări
5 comentarii

Simion, comentariu despre întâlnirea premierului Bolojan cu primarii: „Comisia mi-a spus, tandru, Ilie, dacă vrei să vă lăsăm în continuare să vă jucați cu miliardele, trebuie să ne facem că facem ordine”

Articole14 Aug • 1.717 vizualizări
6 comentarii

Bolojan: Am convenit să fie făcute multe dezbateri publice și, în baza concluziilor, vom susține un proiect pentru Pilonul II de pensii care să fie trimis pentru adoptare în Parlament 

Articole13 Aug • 399 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Care justiție? Ce risc? Dacă și proxeneții scăpa cu prescripție, despre ce justiție e vorba? Dacă CCR, CSM și mai numiți voi ce, sunt practic puși și oamenii politicienilor, ce independența e?

    Îi puteți face milionari in euro pe toți din justiție și tot o mizerie de justiție va fi! Oamenii care sunt corecți din sistem nu ajung mai departe de un tribunal de provincie decât poate prin accident!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.