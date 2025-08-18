Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”: Întâlnirea reprezentanților asociațiilor magistraților cu prim-ministrul Ilie Bolojan a avut scopul de a debloca dialogul dintre puterea executivă și magistrați

Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” a participat luni, 18 august, la întâlnirea organizată la sediul Guvernului României între prim-ministrul Ilie Bolojan și reprezentanții asociațiilor profesionale ale magistraților din România.

Întâlnirea a avut scopul de a debloca dialogul dintre puterea executivă și magistrați.

Reprezentanții asociațiilor profesionale ale judecătorilor și procurorilor au prezentat pe larg argumente privind riscurile imediate și pe termen lung ale proiectului de lege vizând o altă reglementare privind pensiile magistraților, elementele care determină neconstituționalitatea unor prevederi, în accepțiunea deciziilor consecutive ale Curții Constituționale, respectiv conflictul acelor dispoziții cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„S-a insistat asupra necesității dialogului, încurajării coooperării, dar și a clarificării unor informații eronate care au stat la baza proiectului de lege. De asemenea, s-a punctat necesitatea reformelor pentru reducerea volumului de lucru în instanțe și parchete, precum și pentru aplicarea cerințelor Comisiei de la Veneția și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. S-a reiterat că, doar ulterior implementării unor astfel de reforme, s-ar putea evalua necesitatea modificării statutului judecătorilor și procurorilor, aceasta cu atât mai mult cu cât recenta Lege nr.282/2023 răspunde preocupărilor executivului în legătură cu vârsta de pensionare și cuantumul pensiei”, au precizat reprezentanții Asociaţiei „Forumul Judecătorilor din România”.

S-a subliniat importanța unei salarizări coerente, acceptându-se de ambele părți necesitatea păstrării cuantumului actual al remunerațiilor magistraților, precum și un just echilibru în privința măsurilor privind vârsta de pensionare (etapizarea fiind realizată în fapt încă din anul 2024), respectiv cuantumul pensiilor. De asemenea, s-a agreat faptul că proiectul propus de Guvernul României determină o discriminare istorică între diversele generații de magistrați.

Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” a arătat și că subiectele sensibile necesită întotdeauna un schimb profesionist de idei, pentru a găsi soluții concrete în interesul justiției, respectiv al cetățenilor români, distinct de anumite opinii subiective din spațiul public, rolul asociațiilor profesionale ale judecătorilor și procurorilor fiind esențial.

„Reiterăm că orice reglementare referitoare la salarizarea şi stabilirea pensiilor magistraţilor trebuie să respecte cele două principii, al independenţei justiţiei şi al statului de drept, cadrul constituţional actual fundamentând în mod clar securitatea financiară a magistraţilor.

Totodată, statutul judecătorilor și procurorilor trebuie să fie unul previzibil, iar nu modificat de zeci de ori în câțiva ani, în scopuri electorale sau pentru a determina crize de personal și părăsirea sistemului judiciar de mii de magistrați”, susțin reprezentanții Asociaţiei „Forumul Judecătorilor din România”.