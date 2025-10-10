G4Media.ro
Armata israeliană anunţă că armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare

palestinieni palestina cisiordania fasia gaza
sursa foto: © Rrodrickbeiler | Dreamstime.com

Armata israeliană (IDF) a anunţat vineri că acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare, întrucât trupele s-au retras acum la liniile de desfăşurare convenite, transmite News.ro.

Într-o declaraţie publicată pe Telegram, IDF afirmă că trupele „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate” începând cu ora locală 12:00.

„Trupele IDF din Comandamentul de Sud sunt desfăşurate în zonă şi vor continua să elimine orice ameninţare imediată”, precizează declaraţia.

IDF controlează acum 53% din Fâşia Gaza – majoritatea acestor zone se află în afara zonelor urbane.

