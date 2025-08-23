G4Media.ro
Zelenski: Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în…

Vladimir Putin Volodimir Zelenski
Sursa foto: Mikhail Tereshchenko / AP / Profimedia (foto 1) / President of Ukraine (foto 2)

Zelenski: Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în orice formă

Articole23 Aug 0 comentarii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a invitat, sâmbătă, ţările din sud să-l aducă pe liderul rus Vladimir Putin la masa negocierilor privind conflictul din Ucraina şi să favorizeze astfel pacea, transmite News.ro.

„Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în orice formă. Cu toate acestea, constatăm că Moscova încearcă din nou să tragă de timp”, a scris Zelenski pe X după întâlnirea sa cu preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa.

„Este important ca ţările din sudul globului să trimită semnale relevante şi să împingă Rusia spre pace”, a adăugat preşedintele ucrainean.

Perspectiva unei întâlniri între preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, anunţată de liderul american Donald Trump şi menită să găsească o soluţie paşnică a conflictului, se îndepărtează.

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, l-a acuzat vineri pe preşedintele ucrainean că blochează organizarea unei eventuale întâlniri cu omologul său rus, la o zi după critici similare ale liderului ucrainean la adresa Moscovei.

La rândul său, Donald Trump, care doreşte să găsească rapid o soluţie la atacul rus împotriva Ucrainei lansat în 2022 şi care a realizat o apropiere spectaculoasă de Moscova în ultimele luni pentru a ajunge la acest rezultat, a anunţat vineri că îşi acordă „două săptămâni” pentru a decide poziţia sa cu privire la acest conflict.

