VIDEO Profesorii din Cluj protestează în fața Inspectoratului Școlar Județean împotriva creșterii normei de predare

Profesorii din Cluj protestează în fața Inspectoratului Școlar Județean împotriva creșterii normei de predare

Zeci de profesori clujeni au ieșit joi la protest în fața Inspectoratului Școlar Județean cu steaguri, pancarde sau afișe prin care își exprimă nemulțumirea privind măsurile impuse de Guvern pentru învătământul românesc, mai ales creșterea normei didactice cu 2 ore/săptămâmă, transmite Actual de Cluj.

„Respect, nu umilință”, ”Școli și clase comasate = Partide Suprafinanțate”, „Guvernul îngroapă educația”, „Curajul de azi=Respectul de mâine”, „Universitari, alăturați-vă grevei!” sunt mesajele de la Cluj pentru guvernanți.

Sutele de oameni prezenți la protest au strigat în cor „demisia”, liderii sindicali din Cluj criticând deja deciziile premierului Ilie Bolojan, dar și pe ministrul clujean al Educației, Daniel David.

Protestatarii din Cluj și-au dat întâlnire la ora 11:30 în curtea Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Clujean din Piața Ștefan cel Mare după care au pornit pe jos prin centrul Clujului până la sediul IȘJ (Inspectoratul Școlar Județean), pe strada Argeș, vizavi de Liceul Nicolae Bălcescu.

Protestului profesorilor i s-au alăturat și elevi, dar și studenți din Cluj, nemulțumiți că guvernul le-a tăiat bursele.

