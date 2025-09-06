VIDEO ”Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmush, Leul de Aur pentru cel mai bun film
Pelicula ”Father Mother Sister Brother”, în regia cineastului independent american Jim Jarmusch, a câştigat sâmbătă seară cel mai important trofeu – Leul de Aur – atribuit în cadrul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, informează site-ul oficial al evenimentului
„Father Mother Sister Brother”, cu Cate Blanchett, Adam Driver şi cântăreţul american Tom Waits, este un film despre familii disfuncţionale, împărţit în trei poveşti distincte, care se desfăşoară pe coasta estică a Statelor Unite, la Dublin şi la Paris, transmite Agerpres.
Anul trecut, acest trofeu a fost atribuit peliculei „The Room Next Door”, în regia cineastului Pedro Almodovar, cu Julianne Moore şi Tilda Swinton în distribuţie.
Cea de-a 82-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 27 august – 6 septembrie.
