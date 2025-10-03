VIDEO F1 Singapore: Piastri, cel mai rapid – Sesiune de antrenament în care Leclerc a intrat în Norris

Oscar Piastri a stabilit timpul de referință în cadrul FP2 (antrenamentele libere cu numărul doi) de la MP de Formula 1 din Singapore, sesiunea de vineri după amiază fiind una in care a ieșit în evidență incidentul dintre Charles Leclerc și Lando Norris: pilotul celor de la Ferrari l-a lovit pe rivalul de la McLaren pe linia boxelor.

După 19 tururi parcurse, Piastri a stabilit cel mai bun timp din FP2 – 1:30.714.

A fost urmat de surprinzătorul Isack Hadjar (Racing Bulls + 0.132 secunde) și de Max Verstappen (RedBull +0.143 secunde).

Fernando Alonso (cel mai rapid în FP1) a fost al patrulea (Aston Martin +0.163 secunde), iar Lando Norris (McLaren +0.483 secunde) al cincilea.

Sesiunea de antrenamente a adus și un eveniment mai rar întâlnit în F1: iesit fără să se asigure din boxa Ferrari, Leclerc a intrat direct în Norris.

This doesn’t happen often! 😮 Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Pilotul McLaren a fost nevoit să schimbe aripa față a monopostului său.

FIA a confirmat că a deschis o anchetă și că dacă va fi găsit vinovat Charles Leclerc riscă o penalizare pe grilă pentru cursa de duminică de pe „Marina Bay”.

FP2 din Singapore, clasament final

Oscar out front! 👏 After an interrupted FP2 session, here’s where all the drivers stood in the timesheets ⬇️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/vkf3DcjjYM — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025

Vineri, 3 octombrie

Antrenamente 1 / Cel mai rapid – Fernando Alonso

Antrenamente 2/ Cel mai rapid – Oscar Piastri

Sâmbătă, 4 octombrie

Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct

Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 5 octombrie

Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Marina Bay Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 2008

Lungime circuit: 4.927 km

Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)

Numărul de tururi: 62

Distanță totală: 306.28 km

Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486).

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1