Surpriză mare în Singapore: Fernando Alonso, cel mai rapid în primul antrenament…

Fernando Alonso, pilotul celor de la Aston Martin, salutând fanii Formulei 1
Fernando Alonso / Sursa foto: Eric Alonso / imago sportfotodienst / Profimedia

Surpriză mare în Singapore: Fernando Alonso, cel mai rapid în primul antrenament liber

Sportz3 Oct • 26 vizualizări 0 comentarii

Fernando Alonso (44 de ani) a fost marea surpriză a primului antrenament liber de pe „Marina Bay” din Singapore, veteranul celor de la Aston Martin stabilind cel mai bun timp. A fost urmat de Charles Leclerc (Ferrari) și Max Verstappen (RedBull). Marele Premiu de Formula 1 din Singapore va avea loc duminică, de la ora 15:00.

Dublu campion mondial (2005 și 2006 alături de Renault), Alonso a oprit cronometrul la 1:31.116, după 23 de tururi parcurse.

Al doilea a fost Charles Leclerc (Ferrari), monegascul având o întârziere de 0.150 de secunde.

Max Verstappen (RedBull) a avut al treilea timp cronometrat, campionul mondial en-titre având o întârziere de 0.276 secunde.

Lewis Hamilton (Ferrari) a fost al patrulea (+0.364 secunde), Oscar Piastri (McLaren) al cincilea (+0.365 secunde) iar Lando Norris (McLaren) al șaselea (+0.582 secunde).

Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025

Vineri, 3 octombrie

  • Antrenamente 1 / Cel mai rapid – Fernando Alonso
  • Antrenamente 2/ 16:00 – 17:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 4 octombrie

  • Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
  • Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 5 octombrie

  • Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Marina Bay Circuit

  • Primul Grand Prix găzduit: 2008
  • Lungime circuit: 4.927 km
  • Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)
  • Numărul de tururi: 62
  • Distanță totală: 306.28 km
  • Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486)

