Surpriză mare în Singapore: Fernando Alonso, cel mai rapid în primul antrenament liber
Fernando Alonso (44 de ani) a fost marea surpriză a primului antrenament liber de pe „Marina Bay” din Singapore, veteranul celor de la Aston Martin stabilind cel mai bun timp. A fost urmat de Charles Leclerc (Ferrari) și Max Verstappen (RedBull). Marele Premiu de Formula 1 din Singapore va avea loc duminică, de la ora 15:00.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- După plecarea de la RedBull, Christian Horner caută un nou drum: Primul indiciu clar al revenirii în F1
Dublu campion mondial (2005 și 2006 alături de Renault), Alonso a oprit cronometrul la 1:31.116, după 23 de tururi parcurse.
FERNANDO FASTEST IN FP1! 😱🙌
Here’s your top three from first practice 👇#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/mEe7U41frw
— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Al doilea a fost Charles Leclerc (Ferrari), monegascul având o întârziere de 0.150 de secunde.
Max Verstappen (RedBull) a avut al treilea timp cronometrat, campionul mondial en-titre având o întârziere de 0.276 secunde.
Lewis Hamilton (Ferrari) a fost al patrulea (+0.364 secunde), Oscar Piastri (McLaren) al cincilea (+0.365 secunde) iar Lando Norris (McLaren) al șaselea (+0.582 secunde).
Aston Martin’s Fernando Alonso tops the timesheets in first practice 📈
Let’s take a look through the full classification! 👇#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OeciN5Mn4a
— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025
Vineri, 3 octombrie
- Antrenamente 1 / Cel mai rapid – Fernando Alonso
- Antrenamente 2/ 16:00 – 17:00 / Antena Play direct
Sâmbătă, 4 octombrie
- Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
- Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
Duminică, 5 octombrie
- Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct
Marina Bay Circuit
- Primul Grand Prix găzduit: 2008
- Lungime circuit: 4.927 km
- Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)
- Numărul de tururi: 62
- Distanță totală: 306.28 km
- Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486)
A somewhat surprising pace-setter during FP1 in Singapore, with Fernando Alonso leading the way!
He was followed by Charles Leclerc and Max Verstappen in the timesheets, with the McLaren duo in P5 and P6 📝👇#F1 #SingaporeGPhttps://t.co/pEetfvXEcB
— Formula 1 (@F1) October 3, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.