După plecarea de la RedBull, Christian Horner caută un nou drum: Primul indiciu clar al revenirii în F1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Christian Horner a fost îndepărtat de la RedBull la începutul lunii iulie, iar după ce și-a rezolvat toate problemele contractuale cu fosta sa echipă a început să sondeze piața din Formula 1. Ayao Komatsu, directorul celor de la Haas, confirmă faptul că Horner a fost cel care i-a abordat pe americani.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Horner i-a contatact pe americanii de la Haas

Horner a condus RedBull în cea mai bună perioadă din Formula 1: opt titluri la piloți și șase la constructori.

Acum, britanicul în vârstă de 51 de ani caută o echipă pentru a reveni cât mai repede în Marele Circ.

Fostul director de la Milton Keynes a fost cel care i-a abordat pe cei de la Haas în vederea stabilirii unei posibile colaborări. Informația a fost confirmată de Ayao Komatsu, directorul echipei din F1.

„Da, este adevărat că ne-a abordat și apoi unul dintre băieții noștri a avut o discuție exploratorie. Apoi asta e tot. Nimic nu a mers mai departe”, a declarat directorul echipei americane, Ayao Komatsu, pentru RacingNews365. Declarația lui Komatsu lasă loc multor interpretări.

Este, în fapt, primul incidiu clar după mai multe speculații că Horner își dorește mult să revină în lumea Marelui Circ după despărțirea de RedBull Racing.

După ce a încheiat oficial toate conturile cu RedBull Racing (a primit o despăgubire de aproximativ 60 de milioane de euro), Christian Horner se poate alătura oricărei echipe din F1 începând din 2026 (dacă este și dorit, desigur).

Întrebat dacă a fost surprins de abordarea lui Horner, Komatsu a răspuns scurt: „Nu mai am nimic de spus despre asta.”

De asemenea, când jurnaliștii au sugerat că Horner ar fi putut viza o poziție mai înaltă, șeful Haas a închis elegant subiectul: „Voi scrieți ce vreți. Eu nu alimentez povestea asta.”