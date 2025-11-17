Băsescu, despre reforma în administraţie: E blocată în negocierile dintre partide / Nu le pasă decât de locurile lor călduţe / Reducerile sunt nişte optimizări de costuri

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă, întrebat despre anunţata reformă în administraţie, că aceasta este „blocată în negocierile dintre partide”, care nu servesc interesul naţional, electoratul sau poporul. „Sunt partide care n-au nicio jenă să pună mult deasupra intereselor ţării interesele de partid şi ale clientelei politice. Deci, în momentul de faţă, partidele nu servesc interesul naţional. (…) Nu le pasă decât de locurile lor călduţe, de locurile pentru clientelă. Nu le pasă cât costă nevoia asta de a-şi servi clientela politică”, mai spune Băsescu. În opinia sa, această reformă „e o poveste”, întrucât reforma administraţiei publice locale înseamnă „reaşezarea pe regiuni”, şi nu „reduceri de posturi”, în fapt, „optimizări de costuri”, transmite News.ro.

„E blocată în negocierile dintre partide, în coaliţie. Populismele PSD-ului să-şi apere votanţii blochează, practic, mersul înainte al acestei reforme. Înţeleg că au ajuns la o înţelegere în sensul că acolo unde este necesar se va renunţa la personal, iar acolo unde se poate se va opera fondul de salarii şi se vor micşora salariile funcţie de opţiunile pe care le va avea fiecare şef de unitate administrativă. Dar aici eu aş vrea să fac o precizare. Asta e o poveste cu reforma în administraţie. Reforma administraţiei publice locale înseamnă reaşezarea pe regiuni şi nicidecum să mai stăm cu 41 de judeţe plus Bucureştiul. ŞAse, şapte, opt judeţe formează un judeţ pentru că asta e denumirea în Constituţie pentru unităţile administrativ -teritoriale, deci nu e nevoie de modificarea Constituţiei şi comasarea acestor uriaşe consumatoare de bani, pentru că în loc să ai o administraţie pentru şase judeţe care devin ele un judeţ ai şase administraţii cu consilii locale, cu aparat, cu toate cele. Asta ar fi o adevărată reformă care trebuie făcută”, a explicat Băsescu.

Fostul preşedinte a adăugat că este „ridicol” ca aceste reduceri în administraţie, de posturi, să fie numite „reformă”.

„Reducerile sunt nişte optimizări de costuri. Reformă este când vor reorganiza teritorial România. Ai proiecte regionale şi trebuie să le treci prin şase judeţe, prin şase aprobări. Şi ne întrebăm de ce nu se cheltuiesc banii. Păi ca să treci cu un drum prin şase judeţe şi toate cele şase să trebuiască să dea avize şi aprobări e o nebunie”, a spus Băsescu.

La remarca moderatoarei că aşa cum descrie situaţia sanşele ca actuala coaliţie să poată lua măsurile pe care tot ea le-a stabilit sunt minime, în condiţiile în care fiecare partid va avea propriul interes, Traian Băsescu a răspuns tranşant: „Da doamnă, sunt partide care n-au nicio jenă să pună mult deasupra intereselor ţării interesele de partid şi ale clientelei politice. Deci, în momentul de faţă, partidele nu servesc interesul naţional. Poate să se supere oricine vrea, dar partidele nu servesc electoratul sau poporul despre care spun că «noi murim de dragul poporului». Nu! Nu le pasă decât de locurile lor călduţe, de locurile pentru clientelă, nu le pasă cât costă nevoia asta de a-şi servi clientela politică”.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a mai spus că, în aceste condiţii, dat fiind că nu avem o altă formulă politică de organizare în afară de partide, trebuie „să alegem mai responsabil atunci când alegem”.