Weekend incendiar în F1: Lupta pentru titlu se aprinde în Singapore
Lupta pentru titlul mondial din Formula 1 se mută pe străzile din Singapore, pe Marina Bay Circuit urmând să aibă loc încă un episod spectaculos al luptei dintre Max Verstappen și piloții McLaren (Piastri și Norris).
Cursa se va desfășura pe străzile urbane ale Marina Bay, circuit care are 19 viraje în actuala configurație.
Grand Prix-ul se desfășoară nocturn, sub luminile arficiale. Vorbim despre un plus de dificultate din cauza vizibilității și a temperaturilor ridicate.
Sunt multe viraje lente și de viteză medie, zone cu frânare dură, solicitări mari la frânare.
Există trei zone DRS care ajută depășirile, dar acestea rămân totuși dificil de executat într-un circuit urban.
În aceste condiții, calificările devin mult mai importante decât pe alte circuite.
La o primă vedere, circuitul pare să fie unul prietenos cu monopostul McLaren, dar rămâne de văzut cu ce ne va mai surprinde Max Verstappen.
Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025
Vineri, 3 octombrie
- Antrenamente 1 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
- Antrenamente 2/ 16:00 – 17:00 / Antena Play direct
Sâmbătă, 4 octombrie
- Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
- Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
Duminică, 5 octombrie
- Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct
Marina Bay Circuit
- Primul Grand Prix găzduit: 2008
- Lungime circuit: 4.927 km
- Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)
- Numărul de tururi: 62
- Distanță totală: 306.28 km
- Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486)
Ce a fost în 2024 la MP din Singapore
- Pole-position: Lando Norris (McLaren)
- Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (RB-Honda: 1:34.486)
- Locul 1: Lando Norris (McLaren)
- Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)
- Locul 3: Oscar Piastri (McLaren)
Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku
1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 299
3 Max Verstappen (RedBull) 255
4 George Russel (Mercedes) 212
5 Charles Leclerc (Ferrari) 165
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78
8 Alexander Albon (Williams) 70
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Carlos Sainz (Williams) 31
13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Pierre Gasly (Alpine) 20
17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
19 Oliver Bearman (Haas) 16
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 623 puncte
2 Mercedes 290
3 Ferrari 286
4 RedBull Racing 272
5 Williams 101
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 62
8 Kick Sauber 55
9 Haas 44
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
