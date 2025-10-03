Weekend incendiar în F1: Lupta pentru titlu se aprinde în Singapore

Lupta pentru titlul mondial din Formula 1 se mută pe străzile din Singapore, pe Marina Bay Circuit urmând să aibă loc încă un episod spectaculos al luptei dintre Max Verstappen și piloții McLaren (Piastri și Norris).

Cursa se va desfășura pe străzile urbane ale Marina Bay, circuit care are 19 viraje în actuala configurație.

Grand Prix-ul se desfășoară nocturn, sub luminile arficiale. Vorbim despre un plus de dificultate din cauza vizibilității și a temperaturilor ridicate.

Sunt multe viraje lente și de viteză medie, zone cu frânare dură, solicitări mari la frânare.

Există trei zone DRS care ajută depășirile, dar acestea rămân totuși dificil de executat într-un circuit urban.

În aceste condiții, calificările devin mult mai importante decât pe alte circuite.

La o primă vedere, circuitul pare să fie unul prietenos cu monopostul McLaren, dar rămâne de văzut cu ce ne va mai surprinde Max Verstappen.

Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025

Vineri, 3 octombrie

Antrenamente 1 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct

Antrenamente 2/ 16:00 – 17:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 4 octombrie

Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct

Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 5 octombrie

Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Marina Bay Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 2008

Lungime circuit: 4.927 km

Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)

Numărul de tururi: 62

Distanță totală: 306.28 km

Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486)

Ce a fost în 2024 la MP din Singapore

Pole-position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (RB-Honda: 1:34.486)

Locul 1: Lando Norris (McLaren)

Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)

Locul 3: Oscar Piastri (McLaren)

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1