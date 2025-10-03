G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Weekend incendiar în F1: Lupta pentru titlu se aprinde în Singapore

Cursă de Formula 1 cu monoposturile McLaren aflate la conducere.
Cursă de Formula 1 / Sursa foto: captură video

Weekend incendiar în F1: Lupta pentru titlu se aprinde în Singapore

Sportz3 Oct 0 comentarii

Lupta pentru titlul mondial din Formula 1 se mută pe străzile din Singapore, pe Marina Bay Circuit urmând să aibă loc încă un episod spectaculos al luptei dintre Max Verstappen și piloții McLaren (Piastri și Norris).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cursa se va desfășura pe străzile urbane ale Marina Bay, circuit care are 19 viraje în actuala configurație.

Grand Prix-ul se desfășoară nocturn, sub luminile arficiale. Vorbim despre un plus de dificultate din cauza vizibilității și a temperaturilor ridicate.

Sunt multe viraje lente și de viteză medie, zone cu frânare dură, solicitări mari la frânare.

Există trei zone DRS care ajută depășirile, dar acestea rămân totuși dificil de executat într-un circuit urban.

În aceste condiții, calificările devin mult mai importante decât pe alte circuite.

La o primă vedere, circuitul pare să fie unul prietenos cu monopostul McLaren, dar rămâne de văzut cu ce ne va mai surprinde Max Verstappen.

Programul Marelui Premiu din Singapore, ediția din 2025

Vineri, 3 octombrie

  • Antrenamente 1 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
  • Antrenamente 2/ 16:00 – 17:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 4 octombrie

  • Antrenamente 3 / 12:30 – 13:30 / Antena Play direct
  • Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 5 octombrie

  • Cursa / ora 15:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Marina Bay Circuit

  • Primul Grand Prix găzduit: 2008
  • Lungime circuit: 4.927 km
  • Circuitul are 3 zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile din F1)
  • Numărul de tururi: 62
  • Distanță totală: 306.28 km
  • Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (2024 – 1:34.486)

Ce a fost în 2024 la MP din Singapore

  • Pole-position: Lando Norris (McLaren)
  • Cel mai rapid tur: Daniel Ricciardo (RB-Honda: 1:34.486)
  • Locul 1: Lando Norris (McLaren)
  • Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)
  • Locul 3: Oscar Piastri (McLaren)

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 299
3 Max Verstappen (RedBull) 255
4 George Russel (Mercedes) 212
5 Charles Leclerc (Ferrari) 165
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78
8 Alexander Albon (Williams) 70
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Carlos Sainz (Williams) 31
13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
15 Esteban Ocon (Haas) 28
16 Pierre Gasly (Alpine) 20
17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
19 Oliver Bearman (Haas) 16
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte
2 Mercedes 290
3 Ferrari 286
4 RedBull Racing 272
5 Williams 101
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 62
8 Kick Sauber 55
9 Haas 44
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.