Arne Slot / Sursa foto: captură YouTube
VIDEO Arne Slot, după Liverpool vs. Bournemouth, scor 4-2: Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota

Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul lăsat în echipa sa de moartea tragică a lui Diogo Jota, notează News.ro.

„În mod normal, la 2-2, ştiţi pe cine aş fi trimis în teren”, a declarat el emoţionat pentru Sky Sports. „Mi-ar fi plăcut să îl am pe Diogo Jota, dar din motive teribile nu se mai poate”.

„Fanii şi jucătorii au reuşit să facă ceea ce Diogo Jota a făcut pentru noi de atâtea ori în trecut”, a spus el.

Portughezul, autor a 6 goluri şi 3 pase decisive în 14 titularizări în sezonul trecut (o medie de 46 de minute pe meci), devenise jokerul preferat al antrenorului olandez în primul său an la club.

Întregul stadion Anfield a adus un omagiu regretatului atacant într-un meci deschidere al noului sezon din Premier League.

