VIDEO Surprize mari în calificările F1 de la Baku: Verstappen, pole position – Dezastru pentru McLaren și Ferrari

Max Vestappen (RedBull) și-a arătat clasa pe durata unor calificări de Formula 1 de la Baku în care au fost multiple accidente. Campionul mondial en-titre va pleca din pole position, în timp ce marea surpriză este reprezentată de locul doi ocupat de Carlos Sainz (Williams). Al treilea de pe grila de start va pleca în cursă Liam Lawson (Racing Bulls).

Max Verstappen, cel mai rapid în calificările de pe circuitul stradal de la Baku

Max now has more poles (6) this season than Lando or Oscar 💪#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wHBrcPnBdv — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Kimi Antonelli (Mercedes) a avut al patrulea timp, italianul fiind urmat de coechipierul George Russell. De pe șase va pleca în cursă Yuki Tsunoda (RedBull), de pe șapte Lando Norris (McLaren), de pe opt Isack Hadjar (Racing Bulls), de pe nouă Oscar Piastri (McLaren), iar de pe zece Charles Leclerc (Ferrari).

Calificările de pe circuitul stradal de la Baku au fost unele pline de evenimente, mai multe accidente provocând șase steaguri roșii pe durata sesiunii de sâmbătă după amiază.

Sesiunea s-a prelungit mult peste cele 60 de minute alocate în mod normal.

Lider al ierarhiei mondiale, Oscar Piastri a comis o eroare pe finalul calificărilor, iar monopostul australianului s-a oprit în zid. Este prima greșeală majoră comisă de Piastri în acest sezon.

Accidentul lui Oscar Piastri

După ce le-a redat speranțele fanilor Ferrari cu cel mai bun timp în FP2 (antrenamentele cu numărul doi), Lewis Hamilton a dezamăgit în calificări și a fost eliminat în Q2. Lucrurile au stat la fel și pentru Fernando Alonso, dublu campion mondial.

Ziua neagă pentru Scuderie a fost completată de accidentul făcut de Charles Leclerc în Q3, iar monegascul va fi al zecelea pe grila de start de duminică.

Charles Leclerc, accident în Q3

Marele Premiu de la Baku, clasamentul calificărilor

Duminică, 21 septembrie

Cursa / De la ora 14:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Clasamentul piloților din Formula 1 înainte de MP din Azerbaidjan

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1